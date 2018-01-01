7 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
День народження 7 червня відзначають речник департаменту муніципальної варти Луцької міськради Ярослав Кухаренко (на фото), громадський діяч Андрій Хведчак, директор рекламного агентства «Ремарк» Дмитро Єрошко, депутат Луцької міськради Юрій Безпятко.
Вітаємо їх, а також усіх, у кого 7 червня день ангела, – чоловіків з ім’ям Іван.
Бажаємо іменинникам здоров’я, достатку й успіхів у праці.
7 червня 1946 року Указом Президії Верховної Ради УРСР Седлищенський район Волинської області було перейменовано у Старовижівський з центром у селищі Стара Вижівка.
7 червня 2011 в містечку Устилуг Володимир-Волинського району освятили новозбудований храм Вознесіння Господнього.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Вітаємо їх, а також усіх, у кого 7 червня день ангела, – чоловіків з ім’ям Іван.
Бажаємо іменинникам здоров’я, достатку й успіхів у праці.
7 червня 1946 року Указом Президії Верховної Ради УРСР Седлищенський район Волинської області було перейменовано у Старовижівський з центром у селищі Стара Вижівка.
7 червня 2011 в містечку Устилуг Володимир-Волинського району освятили новозбудований храм Вознесіння Господнього.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Замкнув на балконі: лучанин знущається із пса. ВІДЕО
Сьогодні, 00:30
7 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Декілька багатоповерхівок у Луцьку відключили від газу
06 червень, 23:35
У луцькому соборі молилися за журналістів
06 червень, 22:49