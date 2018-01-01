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Лучанка розповіла, хто може стати наступним учасником «Холостяка»

Лучанка розповіла, хто може стати наступним учасником «Холостяка»
Лучанка Іванна Гончарук, яку у фіналі проекту "Холостяк" обрав Рожден Анусі, поділилася, хто може стати наступним учасником наступного шоу.

Про це йдеться у матеріалі Viva.

Нагадаємо, учасник шоу «Холостяк» Роджен Анусі шкодує, що обрав лучанку Іванну Гончарук у фіналі проекту.

Після завершення шоу Рожден та Іванна не змогли зберегти стосунки.

"Я увесь рік жила одним чоловіком, інші мене не цікавили (посміхається). А якщо серйозно, вважаю дуже гідним чоловіком Богдана Юсипчука", - розповіла Іванна Гончарук.

Лучанка зауважила, що їй було б цікаво дізнатися, як Богдан Юсипчук буде вести себе з дівчатами.

"Мені здається, там буде на що подивитися", - додала вона.

Довідково

Богдан Юсипчук - актор театру і кіно. Перша його епізодична роль була у документальному фільмі «УПА 46», пізніше у серіалі «Практична магія» у 2007 році, після цього його запросили зіграти міліціонера у знаменитий телесеріал «Повернення Мухтара-4». Через три роки Богдан зіграв невелику роль у серіалі «Ловись, рибко, велика і маленька» та роль Руслана у «Поверненні Мухтара-6».

У 2011 році Богдан Юсипчук отримав дві ролі — у «Гранатовому браслеті» та в «Поверненні Мухтара-7», де зіграв охоронця супермаркету. Цього ж року молодому українському актору дісталась перша велика роль: він зіграв Федора у фільмі жахів «Синевир». Після цього його запрошують у ще одну подібну стрічку під назвою «Тіні незабутих предків», яка вийшла в широкий прокат на території України в листопаді 2013 року.

Богдана Юсипчука визнали найгарнішим чоловіком на світовому конкурсі Mister Sea World 2018.

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Теги: холостяк, Іванна Гончарук
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