У «Figli Migli» – спецкартки на розваги*
Сьогодні, 17:45
В дитячому розважальному центрі «Figli Migli», що в ТРЦ «ПортCity», можна придбати картки на розваги. Це не лише чудовий подарунок для малечі, а й хороша економія.
«Figli Migli» пропонує три пакети розваг для малечі. тож, дитина може сама обирати де і коли їй гратися.
Пропонують 3 вида активних розваг:
«MAXI» – 650 грн, дозволяє зіграти 100 ігор за ціною 6,5 грн за гру.
«Energi» – 330 грн, дозволяє зіграти 40 ігор за ціною 8,25 грн за гру.
«Turbo» – 225 грн, дозволяє зіграти 25 ігор за ціною 9 грн за гру.
Тобто чим більше ігор – тим дешевше вони обійдуться батькам.
Придбати пакетні розваги можна у адміністраторів дитячого розважального центру.
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«Figli Migli» пропонує три пакети розваг для малечі. тож, дитина може сама обирати де і коли їй гратися.
Пропонують 3 вида активних розваг:
«MAXI» – 650 грн, дозволяє зіграти 100 ігор за ціною 6,5 грн за гру.
«Energi» – 330 грн, дозволяє зіграти 40 ігор за ціною 8,25 грн за гру.
«Turbo» – 225 грн, дозволяє зіграти 25 ігор за ціною 9 грн за гру.
Тобто чим більше ігор – тим дешевше вони обійдуться батькам.
Придбати пакетні розваги можна у адміністраторів дитячого розважального центру.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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