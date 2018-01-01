Волиняни можуть подбати про фінансове майбутнє своїх дітей*
Сьогодні, 02:07
Батьки завжди бажають дітям найкращого майбутнього. Щоб бути в цьому впевненим, ПриватБанк пропонує оформити депозит на дитину.
Виховання дитини - справа не тільки складна, але й дорога. Крім того, що своєму чаду хочеться дати найкращий одяг, харчування та відпочинок, кожен батько та мама турбуються про те, у який навчальний заклад вступить дитина, ким працюватиме, чи матиме достатньо коштів на безбідне життя.
Для того, аби підготувати «фінансовий стартовий майданчик» для дітей, батьки можуть оформити депозит на дитину у ПриватБанку і регулярно відкладати на цей рахунок частину свого доходу.
Оформити вклад на дитину можна з моменту народження. Клієнтам потрібно звернутися у відділення ПриватБанку з паспортом та ідентифікаційним кодом, а також оригіналом свідоцтва про народження дитини та її ідентифікаційним кодом.
«Депозит можна відкрити на будь-який термін і в будь-якій валюті. Його можна поповнювати будь-коли, а відсотки від суми депозиту нараховуватимуться щомісяця. До повноліття дитини коштами на депозиті можуть керувати батьки чи опікуни. А з 18 років дитина зможе самостійно використовувати їх», - розповіла керівник напрямку заощаджень Північно-Західного регіонального управління ПриватБанку Ольга Ленартович.
Дізнатися про умови розміщення коштів на депозиті можна на сайті pb.ua/depozit, в Приват24, додатку «Мої вклади», або ж у будь-якому відділенні ПриватБанку на Волині.
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Виховання дитини - справа не тільки складна, але й дорога. Крім того, що своєму чаду хочеться дати найкращий одяг, харчування та відпочинок, кожен батько та мама турбуються про те, у який навчальний заклад вступить дитина, ким працюватиме, чи матиме достатньо коштів на безбідне життя.
Для того, аби підготувати «фінансовий стартовий майданчик» для дітей, батьки можуть оформити депозит на дитину у ПриватБанку і регулярно відкладати на цей рахунок частину свого доходу.
Оформити вклад на дитину можна з моменту народження. Клієнтам потрібно звернутися у відділення ПриватБанку з паспортом та ідентифікаційним кодом, а також оригіналом свідоцтва про народження дитини та її ідентифікаційним кодом.
«Депозит можна відкрити на будь-який термін і в будь-якій валюті. Його можна поповнювати будь-коли, а відсотки від суми депозиту нараховуватимуться щомісяця. До повноліття дитини коштами на депозиті можуть керувати батьки чи опікуни. А з 18 років дитина зможе самостійно використовувати їх», - розповіла керівник напрямку заощаджень Північно-Західного регіонального управління ПриватБанку Ольга Ленартович.
Дізнатися про умови розміщення коштів на депозиті можна на сайті pb.ua/depozit, в Приват24, додатку «Мої вклади», або ж у будь-якому відділенні ПриватБанку на Волині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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