Нова сім'я покинутого в луцькій лікарні хлопчика завезла подарунки у дитбудинок. ФОТО
Сьогодні, 09:56
«Нові» батьки Максима Братчука, якого торік батьки покинули у Волинській обласній інфекційній лікарні, відвідали дитячий будинок.
Про це Вадим Коцага написав на своїй сторінці у Facebook.
«7-го червня, рівно рік назад, наш Максимко побачив світ в іншому ракурсі - він став повноцінним членом родини. Точніше сказати - він отримав сім'ю», - пише він.
Чоловік зазначив, що разом із дружиною вирішили відвідати дитбудинок, з якого забрали Максима.
«Максима, окрім юриста дитбудинку, ніхто не впізнав.
В свою чергу, Максимко привіз діткам подарунки у вигляді підгузок та солодощів», - резюмував Вадим Коцага.
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Про це Вадим Коцага написав на своїй сторінці у Facebook.
«7-го червня, рівно рік назад, наш Максимко побачив світ в іншому ракурсі - він став повноцінним членом родини. Точніше сказати - він отримав сім'ю», - пише він.
Чоловік зазначив, що разом із дружиною вирішили відвідати дитбудинок, з якого забрали Максима.
«Максима, окрім юриста дитбудинку, ніхто не впізнав.
В свою чергу, Максимко привіз діткам подарунки у вигляді підгузок та солодощів», - резюмував Вадим Коцага.
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