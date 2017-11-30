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Нова сім'я покинутого в луцькій лікарні хлопчика завезла подарунки у дитбудинок. ФОТО

Нова сім'я покинутого в луцькій лікарні хлопчика завезла подарунки у дитбудинок. ФОТО
«Нові» батьки Максима Братчука, якого торік батьки покинули у Волинській обласній інфекційній лікарні, відвідали дитячий будинок.

Про це Вадим Коцага написав на своїй сторінці у Facebook.

«7-го червня, рівно рік назад, наш Максимко побачив світ в іншому ракурсі - він став повноцінним членом родини. Точніше сказати - він отримав сім'ю», - пише він.

Чоловік зазначив, що разом із дружиною вирішили відвідати дитбудинок, з якого забрали Максима.

«Максима, окрім юриста дитбудинку, ніхто не впізнав.

В свою чергу, Максимко привіз діткам подарунки у вигляді підгузок та солодощів», - резюмував Вадим Коцага.

Нова сім'я покинутого в луцькій лікарні хлопчика завезла подарунки у дитбудинок. ФОТО
Нова сім'я покинутого в луцькій лікарні хлопчика завезла подарунки у дитбудинок. ФОТО
Нова сім'я покинутого в луцькій лікарні хлопчика завезла подарунки у дитбудинок. ФОТО
Нова сім'я покинутого в луцькій лікарні хлопчика завезла подарунки у дитбудинок. ФОТО
Нова сім'я покинутого в луцькій лікарні хлопчика завезла подарунки у дитбудинок. ФОТО
Нова сім'я покинутого в луцькій лікарні хлопчика завезла подарунки у дитбудинок. ФОТО
Нова сім'я покинутого в луцькій лікарні хлопчика завезла подарунки у дитбудинок. ФОТО
Нова сім'я покинутого в луцькій лікарні хлопчика завезла подарунки у дитбудинок. ФОТО
Нова сім'я покинутого в луцькій лікарні хлопчика завезла подарунки у дитбудинок. ФОТО

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Теги: Коцага, Братчук, дитина, дитбудинок, вибір редактора
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