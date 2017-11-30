Нова сім'я покинутого в луцькій лікарні хлопчика завезла подарунки у дитбудинок. ФОТО

«Нові» батьки, якого торік батьки покинули у Волинській обласній інфекційній лікарні, відвідали дитячий будинок.Про ценаписав на своїй сторінці у Facebook.«7-го червня, рівно рік назад, наш Максимко побачив світ в іншому ракурсі - він став повноцінним членом родини. Точніше сказати - він отримав сім'ю», - пише він.Чоловік зазначив, що разом із дружиною вирішили відвідати дитбудинок, з якого забрали Максима.«Максима, окрім юриста дитбудинку, ніхто не впізнав.В свою чергу, Максимко привіз діткам подарунки у вигляді підгузок та солодощів», - резюмував Вадим Коцага.