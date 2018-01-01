У Миколаєві під воду йде мікрорайон: під загрозою 50 тисяч життів





На кілька метрів звузилась пляжна смуга. Лиман уже дістається дороги. А там недалеко і до багатоповерхівок, що вже починають просідати, - повідомляють



Мікрорайон для 50 тисяч жителів збудували наприкінці 1970-х на намивній території. У місті стрімко розвивалось суднобудування і потрібно було терміново зводити житло для працівників.



Тож будівельники не зважали на дотримання технічних вимог, а на набережну не вистачило грошей, – розповідає Володимир Гуллер. У ті роки він був інженером управління капітального будівництва міста.



Намивання території потягнуло перенос суднохідного фарватеру. Тепер лиман підмиває і протилежний берег мікрорайону Велика Корениха. Тут уже руйнуються п’ять садиб – у прірву з’їжджають городи, тріскаються будинки.



Укріплювати берег тут дуже дорого, тож влада хоче відселити з Великої Коренихи 5 родин. Щоправда, з людьми поки не домовились про умови. У мікрорайоні Намив за рік обіцяють звести підпорну стіну та облаштувати набережну із захистом від хвиль.



Влада замовила проект тільки 2 роки тому, хоча скарги від жителів надходять 9 років. Торік на будівництво грошей не знайшли, тепер треба переробляти кошторис.



І заново робити експертизу проекту, зокрема екологічну. Чиновники обіцяють – наступного року берег Намиву таки почнуть укріплювати. Для цього депутати мають виділити 16 мільйонів гривень.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Миколаєві Бузький лиман з’їдає територію мікрорайону Намив. Під водою зникли дерева, посаджені вздовж води 30 років тому.На кілька метрів звузилась пляжна смуга. Лиман уже дістається дороги. А там недалеко і до багатоповерхівок, що вже починають просідати, - повідомляють Факти ICTV Мікрорайон для 50 тисяч жителів збудували наприкінці 1970-х на намивній території. У місті стрімко розвивалось суднобудування і потрібно було терміново зводити житло для працівників.Тож будівельники не зважали на дотримання технічних вимог, а на набережну не вистачило грошей, – розповідає. У ті роки він був інженером управління капітального будівництва міста.Намивання території потягнуло перенос суднохідного фарватеру. Тепер лиман підмиває і протилежний берег мікрорайону Велика Корениха. Тут уже руйнуються п’ять садиб – у прірву з’їжджають городи, тріскаються будинки.Укріплювати берег тут дуже дорого, тож влада хоче відселити з Великої Коренихи 5 родин. Щоправда, з людьми поки не домовились про умови. У мікрорайоні Намив за рік обіцяють звести підпорну стіну та облаштувати набережну із захистом від хвиль.Влада замовила проект тільки 2 роки тому, хоча скарги від жителів надходять 9 років. Торік на будівництво грошей не знайшли, тепер треба переробляти кошторис.І заново робити експертизу проекту, зокрема екологічну. Чиновники обіцяють – наступного року берег Намиву таки почнуть укріплювати. Для цього депутати мають виділити 16 мільйонів гривень.

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