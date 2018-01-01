вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Миколаєві під воду йде мікрорайон: під загрозою 50 тисяч життів

У Миколаєві під воду йде мікрорайон: під загрозою 50 тисяч життів
У Миколаєві Бузький лиман з’їдає територію мікрорайону Намив. Під водою зникли дерева, посаджені вздовж води 30 років тому.

На кілька метрів звузилась пляжна смуга. Лиман уже дістається дороги. А там недалеко і до багатоповерхівок, що вже починають просідати, - повідомляють Факти ICTV.

Мікрорайон для 50 тисяч жителів збудували наприкінці 1970-х на намивній території. У місті стрімко розвивалось суднобудування і потрібно було терміново зводити житло для працівників.

Тож будівельники не зважали на дотримання технічних вимог, а на набережну не вистачило грошей, – розповідає Володимир Гуллер. У ті роки він був інженером управління капітального будівництва міста.

Намивання території потягнуло перенос суднохідного фарватеру. Тепер лиман підмиває і протилежний берег мікрорайону Велика Корениха. Тут уже руйнуються п’ять садиб – у прірву з’їжджають городи, тріскаються будинки.

Укріплювати берег тут дуже дорого, тож влада хоче відселити з Великої Коренихи 5 родин. Щоправда, з людьми поки не домовились про умови. У мікрорайоні Намив за рік обіцяють звести підпорну стіну та облаштувати набережну із захистом від хвиль.

Влада замовила проект тільки 2 роки тому, хоча скарги від жителів надходять 9 років. Торік на будівництво грошей не знайшли, тепер треба переробляти кошторис.

І заново робити експертизу проекту, зокрема екологічну. Чиновники обіцяють – наступного року берег Намиву таки почнуть укріплювати. Для цього депутати мають виділити 16 мільйонів гривень.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: підтоплення, проблема
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нова сім'я покинутого в луцькій лікарні хлопчика завезла подарунки у дитбудинок. ФОТО
«В традиціях російсько-сепаратистської підлоти», – 14 бригада про відео з полоненими волинянами
На Волині виявили російські вагони з вугіллям. ФОТО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Миколаєві під воду йде мікрорайон: під загрозою 50 тисяч життів
Сьогодні, 02:47
Першу ОТГ на базі міста облзначення може створити Ковель
Сьогодні, 02:22
У місті на Волині побудують тенісні корти
Сьогодні, 00:56
Райрада на Волині збільшила допомогу військовим-контрактникам
Сьогодні, 00:17
9 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Потоп на Волині: під воду пішли 2 тисячі гектарів Потоп на Волині: під воду пішли 2 тисячі гектарів
04 квітень, 08:30
На Волині талі води затопили 13 будинків На Волині талі води затопили 13 будинків
04 квітень, 01:05
На Волині вивчають, як запобігти потопу На Волині вивчають, як запобігти потопу
29 березень, 22:13
Під загрозою підтоплення – десятки сіл і окремі мікрорайони Луцька Під загрозою підтоплення – десятки сіл і окремі мікрорайони Луцька
22 березень, 05:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Миколаєві під воду йде мікрорайон: під загрозою 50 тисяч життів
Сьогодні, 02:47
 0
Першу ОТГ на базі міста облзначення може створити Ковель
Сьогодні, 02:22
 0
У місті на Волині побудують тенісні корти
Сьогодні, 00:56
 0
Райрада на Волині збільшила допомогу військовим-контрактникам
Сьогодні, 00:17
 0
9 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8