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Немає баку — штраф: у Луцьку «каратимуть» жителів приватного сектору. ВІДЕО

Немає баку — штраф: у Луцьку «каратимуть» жителів приватного сектору. ВІДЕО
У Луцьку штрафуватимуть жителів приватного сектору, у яких немає сміттєвого баку.

Про це очільник департаменту муніципальної варти Луцької міської ради Юлія Сиротинська розповіла у коментарі Суспільному Волинь.

З 20 червня муніципали складатимуть адміністративні протоколи на мешканців приватного сектору, якщо у них не буде контейнера для сміття.

Такі нововведення діятимуть згідно з «Правилами благоустрою міста Луцька». Сума штрафу – від 340 до 1320 гривень.

Юлія Сиротинська каже: це робиться для того, аби лучани позбавилися звички залишати пакети з непотребом під деревами, та вздовж доріг, де їздить машина з вивозу сміття.

«Люди наші, як їм заманулося, виставляють це сміття до проїжджої частини, і їздить машина, яка це сміття збирає», - зазначає Сиротинська.

«Ми приїжджаємо з шостої ранку, і бачимо — людина поставила пакет зі сміттям навпроти своїх воріт. Або несе ось цей пакет зі сміттям — так, як ми працювали на Ковельській — підкидає це своє сміття до дороги, проїжджої частини, під стовп або сусідові у бак.

Ніхто, звичайно, не буде ходити до хати, і казати: покажіть нам бак, покажіть нам контейнер», - резюмувала очільник муніципалів.


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Теги: муніципали, благоустрій, Сиротинська, бак, сміття, Луцьк
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Коментарі 1
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Можна зацитувати Закон,відповідно до якого накладається штраф за відсутність(не викидання свіття в недозволеному місці)а саме відсутністьь бака.Ви чим займаєтесь в цій мун.поліції?Трохи вчіться,читайте,консультуйтесь...
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