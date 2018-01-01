Немає баку — штраф: у Луцьку «каратимуть» жителів приватного сектору. ВІДЕО





Про це очільник департаменту муніципальної варти Луцької міської ради Юлія Сиротинська розповіла у коментарі



З 20 червня муніципали складатимуть адміністративні протоколи на мешканців приватного сектору, якщо у них не буде контейнера для сміття.



Такі нововведення діятимуть згідно з «Правилами благоустрою міста Луцька». Сума штрафу – від 340 до 1320 гривень.



Юлія Сиротинська каже: це робиться для того, аби лучани позбавилися звички залишати пакети з непотребом під деревами, та вздовж доріг, де їздить машина з вивозу сміття.



«Люди наші, як їм заманулося, виставляють це сміття до проїжджої частини, і їздить машина, яка це сміття збирає», - зазначає Сиротинська.



«Ми приїжджаємо з шостої ранку, і бачимо — людина поставила пакет зі сміттям навпроти своїх воріт. Або несе ось цей пакет зі сміттям — так, як ми працювали на Ковельській — підкидає це своє сміття до дороги, проїжджої частини, під стовп або сусідові у бак.



Ніхто, звичайно, не буде ходити до хати, і казати: покажіть нам бак, покажіть нам контейнер», - резюмувала очільник муніципалів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку штрафуватимуть жителів приватного сектору, у яких немає сміттєвого баку.Про це очільник департаменту муніципальної варти Луцької міської радирозповіла у коментарі Суспільному Волинь З 20 червня муніципали складатимуть адміністративні протоколи на мешканців приватного сектору, якщо у них не буде контейнера для сміття.Такі нововведення діятимуть згідно з «Правилами благоустрою міста Луцька». Сума штрафу – від 340 до 1320 гривень.Юлія Сиротинська каже: це робиться для того, аби лучани позбавилися звички залишати пакети з непотребом під деревами, та вздовж доріг, де їздить машина з вивозу сміття.«Люди наші, як їм заманулося, виставляють це сміття до проїжджої частини, і їздить машина, яка це сміття збирає», - зазначає Сиротинська.«Ми приїжджаємо з шостої ранку, і бачимо — людина поставила пакет зі сміттям навпроти своїх воріт. Або несе ось цей пакет зі сміттям — так, як ми працювали на Ковельській — підкидає це своє сміття до дороги, проїжджої частини, під стовп або сусідові у бак.Ніхто, звичайно, не буде ходити до хати, і казати: покажіть нам бак, покажіть нам контейнер», - резюмувала очільник муніципалів.

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