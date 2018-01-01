Немає баку — штраф: у Луцьку «каратимуть» жителів приватного сектору. ВІДЕО
Сьогодні, 09:37
У Луцьку штрафуватимуть жителів приватного сектору, у яких немає сміттєвого баку.
Про це очільник департаменту муніципальної варти Луцької міської ради Юлія Сиротинська розповіла у коментарі Суспільному Волинь.
З 20 червня муніципали складатимуть адміністративні протоколи на мешканців приватного сектору, якщо у них не буде контейнера для сміття.
Такі нововведення діятимуть згідно з «Правилами благоустрою міста Луцька». Сума штрафу – від 340 до 1320 гривень.
Юлія Сиротинська каже: це робиться для того, аби лучани позбавилися звички залишати пакети з непотребом під деревами, та вздовж доріг, де їздить машина з вивозу сміття.
«Люди наші, як їм заманулося, виставляють це сміття до проїжджої частини, і їздить машина, яка це сміття збирає», - зазначає Сиротинська.
«Ми приїжджаємо з шостої ранку, і бачимо — людина поставила пакет зі сміттям навпроти своїх воріт. Або несе ось цей пакет зі сміттям — так, як ми працювали на Ковельській — підкидає це своє сміття до дороги, проїжджої частини, під стовп або сусідові у бак.
Ніхто, звичайно, не буде ходити до хати, і казати: покажіть нам бак, покажіть нам контейнер», - резюмувала очільник муніципалів.
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Про це очільник департаменту муніципальної варти Луцької міської ради Юлія Сиротинська розповіла у коментарі Суспільному Волинь.
З 20 червня муніципали складатимуть адміністративні протоколи на мешканців приватного сектору, якщо у них не буде контейнера для сміття.
Такі нововведення діятимуть згідно з «Правилами благоустрою міста Луцька». Сума штрафу – від 340 до 1320 гривень.
Юлія Сиротинська каже: це робиться для того, аби лучани позбавилися звички залишати пакети з непотребом під деревами, та вздовж доріг, де їздить машина з вивозу сміття.
«Люди наші, як їм заманулося, виставляють це сміття до проїжджої частини, і їздить машина, яка це сміття збирає», - зазначає Сиротинська.
«Ми приїжджаємо з шостої ранку, і бачимо — людина поставила пакет зі сміттям навпроти своїх воріт. Або несе ось цей пакет зі сміттям — так, як ми працювали на Ковельській — підкидає це своє сміття до дороги, проїжджої частини, під стовп або сусідові у бак.
Ніхто, звичайно, не буде ходити до хати, і казати: покажіть нам бак, покажіть нам контейнер», - резюмувала очільник муніципалів.
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Коментарі 1
Можна зацитувати Закон,відповідно до якого накладається штраф за відсутність(не викидання свіття в недозволеному місці)а саме відсутністьь бака.Ви чим займаєтесь в цій мун.поліції?Трохи вчіться,читайте,консультуйтесь...
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