В Одесі студент «замінував» поліцейський відділок





Дзвінок на спецлінію «102» надійшов у ніч на суботу, 9 червня, - пише



Невідомив заявив, що будівлю відділу поліції в Приморському районі міста заміновано. В ході проведення першочергових оперативно-розшукових заходів співробітники Приморського відділу поліції встановили і затримали псевдомінера.



«Він виявився 19-річним студентом одного з місцевих навчальних закладів. Хлопець пояснив, що таким чином під дією спиртного вирішив похвалитися перед компанією товаришів», - повідомили у прес-службі.



Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 (свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.



Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.

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