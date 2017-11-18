вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Одесі студент «замінував» поліцейський відділок

В Одесі студент «замінував» поліцейський відділок
В Одесі затримали студента, який «замінував» відділ поліції.

Дзвінок на спецлінію «102» надійшов у ніч на суботу, 9 червня, - пише УНІАН.

Невідомив заявив, що будівлю відділу поліції в Приморському районі міста заміновано. В ході проведення першочергових оперативно-розшукових заходів співробітники Приморського відділу поліції встановили і затримали псевдомінера.

«Він виявився 19-річним студентом одного з місцевих навчальних закладів. Хлопець пояснив, що таким чином під дією спиртного вирішив похвалитися перед компанією товаришів», - повідомили у прес-службі.

Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 (свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: мінер, Одеса, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Водія «Аверса», який судився проти патрульної, визнали винним
Нова сім'я покинутого в луцькій лікарні хлопчика завезла подарунки у дитбудинок. ФОТО
«В традиціях російсько-сепаратистської підлоти», – 14 бригада про відео з полоненими волинянами
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Одесі студент «замінував» поліцейський відділок
Сьогодні, 16:23
Безсмертні: у Луцьку пішоходи «лізуть» під колеса авто. ВІДЕО
Сьогодні, 15:55
«Lutsk fashion weekend»: яким був перший день модного дійства. ФОТО
Сьогодні, 15:22
На Волині лісівники збудували новий рекреаційний комплекс. ФОТО
Сьогодні, 15:10
Луцька інста-бабуся стала обличчям Schwarzkopf. ФОТО
Сьогодні, 14:18
Схожі новини
Поліція оголосила підозру псевдомінеру у Луцьку Поліція оголосила підозру псевдомінеру у Луцьку
13 квітень, 11:44
В Одесі поліцейські пов'язали п'яних лікарів «швидкої» В Одесі поліцейські пов'язали п'яних лікарів «швидкої»
17 січень, 14:12
Сутички в Одесі: травмувались 6 поліцейських. ФОТО Сутички в Одесі: травмувались 6 поліцейських. ФОТО
18 листопад, 2017, 15:50
На Одещині на дикому пляжі знайшли присипане піском тіло дівчини. ВІДЕО На Одещині на дикому пляжі знайшли присипане піском тіло дівчини. ВІДЕО
08 липень, 2016, 15:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Одесі студент «замінував» поліцейський відділок
Сьогодні, 16:23
 0
Безсмертні: у Луцьку пішоходи «лізуть» під колеса авто. ВІДЕО
Сьогодні, 15:55
 0
«Lutsk fashion weekend»: яким був перший день модного дійства. ФОТО
Сьогодні, 15:22
 0
На Волині лісівники збудували новий рекреаційний комплекс. ФОТО
Сьогодні, 15:10
 0
Луцька інста-бабуся стала обличчям Schwarzkopf. ФОТО
Сьогодні, 14:18
 0
Медіа
відео
1/8