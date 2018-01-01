В Луцьку відбудеться вечірка на честь нового літературного фестивалю
Сьогодні, 19:01
Мистецьке об’єднання «Стендаль» запрошує лучан відсвяткувати започаткування нового літературного проекту в Луцьку – Міжнародного культурного фестивалю Фронтера.
Вечірка-відкриття відбудеться 13 червня, о 18:00, у ресторані готелю «Україна» (вул. Словацького, 2).
«Успіх Міжнародного поетичного фестивалю MERIDIAN LUTSK засвідчив потребу Луцька й Волині у масштабному літературному дійстві. Увесь час після заходу ми опрацьовували відгуки, аналізували реалізовані й невиконані завдання, намагалися визначити концепцію заходу, необхідного нашому місту», - розповіла директор фестивалю Елла Яцута.
Під час вечірки відбудеться прес-конференція і організатори представлять гостям ідею, тематику та формат фестивалю Фронтера.
Учасники президії:
Тетяна Гнатів – директор Департаменту культури Луцької міської ради
Елла Яцута – голова ГО «Мистецьке об’єднання «Стендаль»
Марек Запур – консул Генерального консульства Республіки Польща в Луцьку
Роман Бондарук – меценат
Олександр Котис – історик, краєзнавець.
«Запрошуємо до спілкування представників ЗМІ, громадських організацій, культурних інституцій, органів місцевого самоврядування, влади, закладів освіти, студентства та усіх, кому близька література й наше місто», - йдеться у повідомленні.
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Вечірка-відкриття відбудеться 13 червня, о 18:00, у ресторані готелю «Україна» (вул. Словацького, 2).
«Успіх Міжнародного поетичного фестивалю MERIDIAN LUTSK засвідчив потребу Луцька й Волині у масштабному літературному дійстві. Увесь час після заходу ми опрацьовували відгуки, аналізували реалізовані й невиконані завдання, намагалися визначити концепцію заходу, необхідного нашому місту», - розповіла директор фестивалю Елла Яцута.
Під час вечірки відбудеться прес-конференція і організатори представлять гостям ідею, тематику та формат фестивалю Фронтера.
Учасники президії:
Тетяна Гнатів – директор Департаменту культури Луцької міської ради
Елла Яцута – голова ГО «Мистецьке об’єднання «Стендаль»
Марек Запур – консул Генерального консульства Республіки Польща в Луцьку
Роман Бондарук – меценат
Олександр Котис – історик, краєзнавець.
«Запрошуємо до спілкування представників ЗМІ, громадських організацій, культурних інституцій, органів місцевого самоврядування, влади, закладів освіти, студентства та усіх, кому близька література й наше місто», - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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