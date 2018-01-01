В Луцьку відбудеться вечірка на честь нового літературного фестивалю





Вечірка-відкриття відбудеться 13 червня, о 18:00, у ресторані готелю «Україна» (вул. Словацького, 2).



«Успіх Міжнародного поетичного фестивалю MERIDIAN LUTSK засвідчив потребу Луцька й Волині у масштабному літературному дійстві. Увесь час після заходу ми опрацьовували відгуки, аналізували реалізовані й невиконані завдання, намагалися визначити концепцію заходу, необхідного нашому місту», - розповіла директор фестивалю Елла Яцута.



Під час вечірки відбудеться прес-конференція і організатори представлять гостям ідею, тематику та формат фестивалю Фронтера.



Учасники президії:



Тетяна Гнатів – директор Департаменту культури Луцької міської ради

Елла Яцута – голова ГО «Мистецьке об’єднання «Стендаль»

Марек Запур – консул Генерального консульства Республіки Польща в Луцьку

Роман Бондарук – меценат

Олександр Котис – історик, краєзнавець.



«Запрошуємо до спілкування представників ЗМІ, громадських організацій, культурних інституцій, органів місцевого самоврядування, влади, закладів освіти, студентства та усіх, кому близька література й наше місто», - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мистецьке об’єднання «Стендаль» запрошує лучан відсвяткувати започаткування нового літературного проекту в Луцьку – Міжнародного культурного фестивалю Фронтера.Вечірка-відкриття відбудеться 13 червня, о 18:00, у ресторані готелю «Україна» (вул. Словацького, 2).«Успіх Міжнародного поетичного фестивалю MERIDIAN LUTSK засвідчив потребу Луцька й Волині у масштабному літературному дійстві. Увесь час після заходу ми опрацьовували відгуки, аналізували реалізовані й невиконані завдання, намагалися визначити концепцію заходу, необхідного нашому місту», - розповіла директор фестивалюПід час вечірки відбудеться прес-конференція і організатори представлять гостям ідею, тематику та формат фестивалю Фронтера.Учасники президії:– директор Департаменту культури Луцької міської радиЕлла Яцута – голова ГО «Мистецьке об’єднання «Стендаль»– консул Генерального консульства Республіки Польща в Луцьку– меценат– історик, краєзнавець.«Запрошуємо до спілкування представників ЗМІ, громадських організацій, культурних інституцій, органів місцевого самоврядування, влади, закладів освіти, студентства та усіх, кому близька література й наше місто», - йдеться у повідомленні.

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