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В Луцьку відбудеться вечірка на честь нового літературного фестивалю

В Луцьку відбудеться вечірка на честь нового літературного фестивалю
Мистецьке об’єднання «Стендаль» запрошує лучан відсвяткувати започаткування нового літературного проекту в Луцьку – Міжнародного культурного фестивалю Фронтера.

Вечірка-відкриття відбудеться 13 червня, о 18:00, у ресторані готелю «Україна» (вул. Словацького, 2).

«Успіх Міжнародного поетичного фестивалю MERIDIAN LUTSK засвідчив потребу Луцька й Волині у масштабному літературному дійстві. Увесь час після заходу ми опрацьовували відгуки, аналізували реалізовані й невиконані завдання, намагалися визначити концепцію заходу, необхідного нашому місту», - розповіла директор фестивалю Елла Яцута.

Під час вечірки відбудеться прес-конференція і організатори представлять гостям ідею, тематику та формат фестивалю Фронтера.

Учасники президії:

Тетяна Гнатів – директор Департаменту культури Луцької міської ради
Елла Яцута – голова ГО «Мистецьке об’єднання «Стендаль»
Марек Запур – консул Генерального консульства Республіки Польща в Луцьку
Роман Бондарук – меценат
Олександр Котис – історик, краєзнавець.

«Запрошуємо до спілкування представників ЗМІ, громадських організацій, культурних інституцій, органів місцевого самоврядування, влади, закладів освіти, студентства та усіх, кому близька література й наше місто», - йдеться у повідомленні.

В Луцьку відбудеться вечірка на честь нового літературного фестивалю

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Теги: книга, фестиваль, Луцьк, Фронтера
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