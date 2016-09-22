Це не магістраль, тут малечі повно, - лучанка про авто, які «літають» у дворах

Лучанка просить водіїв бути обережними та не "ганяти" у дворах, адже тут бігає чимало дітей.Про ценаписала у спільноті "Теревені про Луцьк" у мережі Facebook.Жінка зауважує, що стала свідком потенційно небезпечної ситуації."Через двір у центрі йшла мама з двома дітками. Одне, менше, тримала за ручку, а інше, рочків три хлопчик, біг перед нею. В'їжджає у двір це авто на великій швидкості, за кермом дівчина. Як завизжать гальма, і зупиняється (дивом) перед тією дитиною. Я не знаю як мама, але я мало не впала. Не розумію", - йдеться у дописі."Ну маєш ти машину, то ж будь людиною. Заїдь тихенько, це не автомагістраль. Тут малечі повно", - закликає жінка.У коментарях чимало корстувачів погоджуються із тим, що атвки не мають "ганяти" у дворах, та розповідають схожі історії.