Спекотні вихідні: де і за скільки відпочити на Шацьких озерах. ФОТО

Популярний ресурс для пошуку житла «Booking.com» пропонує два варіанти житла на вихідних – готель «Галицький двір» та апартаменти «Околиця».Готельрозташований у 3 хвилинах ходьби від пляжу озера Світязь. На території готелю облаштована безкоштовна автостоянка. Гості можуть користуватися приладдям для приготування барбекю. У готелі є кафе, а в зонах загального користування можна «зловити» безкоштовний Wi-Fi.Відпочинок на двох у готелі «Галицький двір» з ночівлею обійдеться у 1 069 до 1 395 гривень залежно від умов. Наприклад, вікенд у напівлюксі з кондиціонером, власною ванною, балконом, телевізором, сейфом та всім необхідним приладдям коштуватиме 1 069. У вартість проживання включений і сніданок.Будинокрозташований за адресою Набережна 14б. Гостям пропонують житло з чотирма спальнями, безкоштовним Wi-Fi, зоною для барбекю, кухнею та всім необхідним приладдям.Загалом апартаменти вміщують до 13 людей. Його оренда на ніч обійдеться у 1600 гривень.Чимало варіантів помешкання можна знайти на сайті «Шацьк-інфо».Котеджрозташований за адресою Молодіжна, 3, що у 5 хвилинах ходьби від Світязю. Помешкання складається з 5 номерів з окремими ванними кімнатами і спільною кухнею. Кухня обладнана усім необхідним для комфортного приготування їжі. Також на території є безкоштовний Wi-Fi, альтанки, мангал.Проживання у стандартному номері на двох за добу обійдеться у 400 гривень.Готельзнаходиться у провулку Набережному, 20-21. До озера Світязь – 50 метрів ходьби. На території готелю є Wi-Fi, автостоянка, мангали.У сімейному двомісному номері є два односпальні ліжка, супутникове ТБ, кондиціонер, санвузол, кухонний куток. Обійдеться доба проживання в помешканні 600 гривень.Приватна садибазнаходиться на вулиці Набережній, 3 у 70 метрах від озера Світязь. На території помешкання є три будинки (будинок №1 – 6 номерів, будинок №2 – 2 номери, будинок №3 – 3 номери). Гостям пропонують скористатися альтанкам, мангалами, парковкою.У стандартному двомісному номері є двоспальне ліжко, супутникове телебачення, холодильник, столик, вентилятор, санвузол та загальна кухня для самостійного приготування на 6 номерів. За добу на двох тут доведеться викласти 450 гривень.Садибарозташована на вулиці Жовтневій, 87, що у 150 метрах ходьби від озера. На території є два будинки, гойдалки, мангали, парковка.У стандартному двомісному будинку є двоспальне ліжко, супутникове телебачення, холодильник, вентилятор, санвузол. Загальна кухня для самостійного приготування на 4 номери, загальний балкон та загальна альтанка.Обійдеться проживання у 500 гривень на двох за добу.На «Booking.com» є два варіанти житла у селі Пулемець – помешкання «Пулемчанка» та «Лазурний берег».Міні-готельзнаходиться за адресою вулиця Солдатська, 7 та розташоване у хвилині хвилині ходьби від пляжу. Тут є безкоштовний Wi-Fi, приладдя для барбекю і тераса, безкоштовна приватна парковка.Проживання у сімейному номері, котрий вміщає трьох людей, за добу обійдеться у 550 гривень. Також є помешкання з видом на озеро, проте вартість проживання дещо вища – 700 гривень за добу. У номерах є власна ванна, супутникові канали, міні-бар тощо.Помешканнярозташоване за адресою Григорія Сковороди, 5. Двомісний номер із безкоштовним Wi-Fi, душем та туалетом обійдеться у 600 гривень на двох за добу. Також гостям пропонують додатково сніданок за 70 гривень.Котеджзнаходиться за 500 метрів від озера Пулемець. На території є альтанка, літня кухня, мангал з дровами, парковка, магазин.Сімейний двокімнатний номер, котрий вміщає шість людей, складається з двох спалень (2 двоспальні ліжка, 2 односпальні ліжка). Санвузол розташований на вулиці. Обійдеться проживання у 900 гривень за добу.Комплекс відпочинкурозташований на Жовтневій, 139а у 100 метрах від озера. Загалом у комплексі – 6 номерів. На території є WI-FI, альтанки, мангали з дровами, гамаки, батут, парковка.Найдешевше помешкання – двокімнатний дворівневий номер дуплекс. На першому поверсі є двоспальне ліжко, супутникове телебачення, санвузол. На другому поверсі – односпальне ліжко, кондиціонер. За добу проживання доведеться викласти 800 гривень за трьох людей.Єдиний варіант, що пропонує «Booking.com» – комплекс, що за адресою 17 вересня, 162а. До послуг гостей – сад і безкоштовний Wi-Fi. Усі номери оснащені телевізором з плоским екраном. Міні-кухня обладнана холодильником і плитою. На території є безкоштовна приватна парковка.За проживання у стандартних апартаментах, які вміщають до трьох людей, доведеться викласти 800 гривень. Тут є власна ванна, тераса, телевізор, обідня зона тощо. Варто зауважити, що номер підходить для людей з обмеженими можливостями.На ресурсі «Шацьк-інфо» варіантів дещо більше. Приватна садибазнаходиться на вулиці 17 вересня, 94а. На території знаходяться 5 будинків, альтанки, мангали, дитячий майданчик.Наприклад, 3-кімнатний, дворівневий котедж вміщає до 9 гостей. Загальна площа – 200 «квадратів». На першому поверсі є вітальня, кухня, санвузол. На другому поверсі є дві спальні і балкон.Оренда котеджу на добу обійдеться у 2000 гривень.Котедж, що на вулиці Озерній, 93, знаходиться у 100 метрах від озера Пісочне. На території котеджу є WI-FI, мангал, автостоянка, літня тераса.Чотирикімнатний котедж вміщає 3-7 людей. На першому поверсі знаходяться вітальня з каміном, кухня-студія, санвузол. На другому поверсі – спальня, дитяча кімната і балкон.Обійдеться проживання у помешканні від 2000 до 2200 гривень.Котеджзнаходиться на вулиці 17 вересня, 136д. до озера Пісочне – 120 метрів. На території є Wi-Fi, парковка, мангали, альтанки, гойдалка.У котеджі є чотири кімнати. Вміщає він до 10 людей. На першому поверсі знаходяться вітальня, кухня – вітальня, санвузол; на другому – дві спальні.За добу проживання у «Тихій лагуні» з компанії доведеться заплатити 2000-2300 гривень.