На дні волинського озера знайшли арсенал вибухівки. ФОТО





Інцидент трапився 11 червня, близько 20:00, - пише



Як розповів керівник Нововолинського відділу поліції Віктор Пикалюк, двоє 30-ти річних хлопців ввечері на озері, зі сторони села Низкиничі, пірнали за раками і на дні водойми виявили підозрілий мішок з-під цукру. Витягнули його на берег та виявилося, що там була вибухова зброя.



Правоохоронці вилучили 6 ручних гранат: чотири РГД-5 та дві Ф-1, а також ручний гранатомет «Муха». Гранати були іржаві та замулені, розібрані (корпус окремо від запальника). Як вони там опинилися будуть з’ясовувати правоохоронці.



Знахідку направлять на експертизу.



Відкрито кримінальне провадження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У озері Нововолинська двоє молодиків, які пірнали за раками, знайшли мішок з вибухівкою.Інцидент трапився 11 червня, близько 20:00, - пише БУГ Як розповів керівник Нововолинського відділу поліції, двоє 30-ти річних хлопців ввечері на озері, зі сторони села Низкиничі, пірнали за раками і на дні водойми виявили підозрілий мішок з-під цукру. Витягнули його на берег та виявилося, що там була вибухова зброя.Правоохоронці вилучили 6 ручних гранат: чотири РГД-5 та дві Ф-1, а також ручний гранатомет «Муха». Гранати були іржаві та замулені, розібрані (корпус окремо від запальника). Як вони там опинилися будуть з’ясовувати правоохоронці.Знахідку направлять на експертизу.Відкрито кримінальне провадження.

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