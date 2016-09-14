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На дні волинського озера знайшли арсенал вибухівки. ФОТО

На дні волинського озера знайшли арсенал вибухівки. ФОТО
У озері Нововолинська двоє молодиків, які пірнали за раками, знайшли мішок з вибухівкою.

Інцидент трапився 11 червня, близько 20:00, - пише БУГ.

Як розповів керівник Нововолинського відділу поліції Віктор Пикалюк, двоє 30-ти річних хлопців ввечері на озері, зі сторони села Низкиничі, пірнали за раками і на дні водойми виявили підозрілий мішок з-під цукру. Витягнули його на берег та виявилося, що там була вибухова зброя.

Правоохоронці вилучили 6 ручних гранат: чотири РГД-5 та дві Ф-1, а також ручний гранатомет «Муха». Гранати були іржаві та замулені, розібрані (корпус окремо від запальника). Як вони там опинилися будуть з’ясовувати правоохоронці.

Знахідку направлять на експертизу.

Відкрито кримінальне провадження.

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Теги: вибухівка, озеро, Нововолинськ
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