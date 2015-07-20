Водій, який біля луцького ринку збив дівчинку, може сісти на 3 роки





У понеділок, 11 червня, в Луцьку під колеса автомобіля «Peugeot» потрапила неповнолітня лучанка. Дівчина перетинала проїжджу частину по "зебрі", - повідомили у прес-службі волинської поліції.



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Автопригода трапилася вранці на вулиці Карпенка-Карого. Автомобіль, за кермом якого перебував 62-річний ковельчанин, наїхав на 14-річну дівчину.



Внаслідок наїзду вона отримала травми.



За фактом автопригоди поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ( порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, покарання обмеженням волі на строк до трьох років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На водія, який на "зебрі" поблизу ТЦ Караван в Луцьку збив 14-річну дівчину, відкрили кримінал.У понеділок, 11 червня, в Луцьку під колеса автомобіля «Peugeot» потрапила неповнолітня лучанка. Дівчина перетинала проїжджу частину по "зебрі", - повідомили у прес-службі волинської поліції.Автопригода трапилася вранці на вулиці Карпенка-Карого. Автомобіль, за кермом якого перебував 62-річний ковельчанин, наїхав на 14-річну дівчину.Внаслідок наїзду вона отримала травми.За фактом автопригоди поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ( порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, покарання обмеженням волі на строк до трьох років.

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