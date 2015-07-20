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Водій, який біля луцького ринку збив дівчинку, може сісти на 3 роки

Водій, який біля луцького ринку збив дівчинку, може сісти на 3 роки
На водія, який на "зебрі" поблизу ТЦ Караван в Луцьку збив 14-річну дівчину, відкрили кримінал.

У понеділок, 11 червня, в Луцьку під колеса автомобіля «Peugeot» потрапила неповнолітня лучанка. Дівчина перетинала проїжджу частину по "зебрі", - повідомили у прес-службі волинської поліції.

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Автопригода трапилася вранці на вулиці Карпенка-Карого. Автомобіль, за кермом якого перебував 62-річний ковельчанин, наїхав на 14-річну дівчину.

Внаслідок наїзду вона отримала травми.

За фактом автопригоди поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ( порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, покарання обмеженням волі на строк до трьох років.

Водій, який біля луцького ринку збив дівчинку, може сісти на 3 роки
Водій, який біля луцького ринку збив дівчинку, може сісти на 3 роки
Водій, який біля луцького ринку збив дівчинку, може сісти на 3 роки

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Теги: дтп, аварія, кримінал, Карпенка-Карого
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