У Володимирі-Волинському чоловік обікрав власну матір
Сьогодні, 14:00
У Володимирі-Волинському 38-річний волинянин обікрав помешкання власної матері.
Заява до поліцейських надійшла у понеділок, 11 червня, - повідомляє Володимир Медіа.
До правоохоронців звернулася місцева жителька Людмили із заявою про крадіжку побутової техніки.
У ході вивчення обставин злочину поліцейські з'ясували, що холодильник та телевізор виніс з житла її син – 38-річний Валерій.
Триває досудове розслідування.
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Заява до поліцейських надійшла у понеділок, 11 червня, - повідомляє Володимир Медіа.
До правоохоронців звернулася місцева жителька Людмили із заявою про крадіжку побутової техніки.
У ході вивчення обставин злочину поліцейські з'ясували, що холодильник та телевізор виніс з житла її син – 38-річний Валерій.
Триває досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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