У Володимирі-Волинському чоловік обікрав власну матір





Заява до поліцейських надійшла у понеділок, 11 червня, - повідомляє



До правоохоронців звернулася місцева жителька Людмили із заявою про крадіжку побутової техніки.



У ході вивчення обставин злочину поліцейські з'ясували, що холодильник та телевізор виніс з житла її син – 38-річний Валерій.



Триває досудове розслідування.

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