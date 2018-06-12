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У Володимирі-Волинському чоловік обікрав власну матір

У Володимирі-Волинському чоловік обікрав власну матір
У Володимирі-Волинському 38-річний волинянин обікрав помешкання власної матері.

Заява до поліцейських надійшла у понеділок, 11 червня, - повідомляє Володимир Медіа.

До правоохоронців звернулася місцева жителька Людмили із заявою про крадіжку побутової техніки.

У ході вивчення обставин злочину поліцейські з'ясували, що холодильник та телевізор виніс з житла її син – 38-річний Валерій.

Триває досудове розслідування.

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Теги: злочин, Володимир-Волинський, Волинь, поліція
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