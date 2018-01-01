«Завжди був активним, відповідальним працівником», - спогади колеги про загиблого на Сході волинянина





Сайт ПАТ “Волиньгаз” повідомляє, що 26-річний Микола Вільчинський 5 років працював слюсарем з експлуатації та ремонту газового устаткування, - інформує



Чоловік закінчив професійно-технічне училище №27 у Берестечку та мешкав у селі Старики Горохівського району. У загиблого залишились дружина та маленька донька, яка народилася 4 травня.



Спогадами про Миколу Вільчинського поділився його колега, фахівець горохівської дільниці Володимир-Волинського віддлення ПАТ “Волиньгаз” Андрій Боярчук:



"Завжди був активним, відповідальним працівником. Колеги з особливим теплом згадують як енергійного, молодого чоловіка. В серпні 2014 року був мобілізований. А згодом пішов служити за контрактом. Фактично у 26 років обірвалося життя, коли все лише починалося..."





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Донбасі від снайперської кулі загинув мешканець Горохівського району Сайт ПАТ “Волиньгаз” повідомляє, що 26-річний5 років працював слюсарем з експлуатації та ремонту газового устаткування, - інформує Суспільне Волині Чоловік закінчив професійно-технічне училище №27 у Берестечку та мешкав у селі Старики Горохівського району. У загиблого залишились дружина та маленька донька, яка народилася 4 травня.Спогадами про Миколу Вільчинського поділився його колега, фахівець горохівської дільниці Володимир-Волинського віддлення ПАТ “Волиньгаз”"Завжди був активним, відповідальним працівником. Колеги з особливим теплом згадують як енергійного, молодого чоловіка. В серпні 2014 року був мобілізований. А згодом пішов служити за контрактом. Фактично у 26 років обірвалося життя, коли все лише починалося..."

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію