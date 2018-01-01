вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Завжди був активним, відповідальним працівником», - спогади колеги про загиблого на Сході волинянина

«Завжди був активним, відповідальним працівником», - спогади колеги про загиблого на Сході волинянина
На Донбасі від снайперської кулі загинув мешканець Горохівського району.

Сайт ПАТ “Волиньгаз” повідомляє, що 26-річний Микола Вільчинський 5 років працював слюсарем з експлуатації та ремонту газового устаткування, - інформує Суспільне Волині.

Чоловік закінчив професійно-технічне училище №27 у Берестечку та мешкав у селі Старики Горохівського району. У загиблого залишились дружина та маленька донька, яка народилася 4 травня.

Спогадами про Миколу Вільчинського поділився його колега, фахівець горохівської дільниці Володимир-Волинського віддлення ПАТ “Волиньгаз” Андрій Боярчук:

"Завжди був активним, відповідальним працівником. Колеги з особливим теплом згадують як енергійного, молодого чоловіка. В серпні 2014 року був мобілізований. А згодом пішов служити за контрактом. Фактично у 26 років обірвалося життя, коли все лише починалося..."


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, Схід, волинянин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Небезпечні пляжі Волині. Перелік
Безхатькові, який жив під сходами луцького будинку, знайшли місце проживання
Спекотні вихідні: де і за скільки відпочити на Шацьких озерах. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині за півроку затримали майже 600 громадян за самогоноваріння
Сьогодні, 15:30
«Завжди був активним, відповідальним працівником», - спогади колеги про загиблого на Сході волинянина
Сьогодні, 15:28
Лучан кличуть на перший туристичний форум міста
Сьогодні, 15:26
У Луцьку «на гарячому» затримали кишенькового крадія
Сьогодні, 15:14
ПриватБанк прокредитував ОСББ на понад 130 млн грн*
Сьогодні, 14:43
Схожі новини
У загиблого на Сході волинянина залишилася новонароджена донька У загиблого на Сході волинянина залишилася новонароджена донька
Сьогодні, 10:09
На Львівщині втопився волинянин На Львівщині втопився волинянин
11 червень, 09:12
Помер волинянин-атовець Помер волинянин-атовець
10 травень, 14:44
Стало відоме ім’я загиблого бійця з Нововолинська Стало відоме ім’я загиблого бійця з Нововолинська
09 травень, 11:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відгородили, як вбивць і рецидивістів: на Волині - конфлікт між прикордонниками і селянами
12 червень, 11:36
 1
На Волині за півроку затримали майже 600 громадян за самогоноваріння
Сьогодні, 15:30
 0
«Завжди був активним, відповідальним працівником», - спогади колеги про загиблого на Сході волинянина
Сьогодні, 15:28
 0
Лучан кличуть на перший туристичний форум міста
Сьогодні, 15:26
 0
У Луцьку «на гарячому» затримали кишенькового крадія
Сьогодні, 15:14
 0
Медіа
відео
1/8