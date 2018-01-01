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У Ковелі оголосили війну потопам на міських вулицях

У Ковелі оголосили війну потопам на міських вулицях
З року в рік Ковель потерпає від підтоплень. Цієї ж весни проблема особливо загострилась.

На боротьбу із цією проблемою у Ковелі передбачили 630 тисяч гривень, - повідомили у міськраді.

Заступник міського голови Андрій Товстига розповідає, що уже є певні успіхи. Йдеться про вулиці Холмську, Данила Галицького та дотичні до них. Тут давно людям дошкуляла вода, тому ще кілька років тому було прийняте стратегічне рішення – відновити мережі водовідведення.

Розпочали від автозаправної станції до вулиці Холмської .Люди відразу відчули позитивні зміни. У 2016 році було виготовлено проектно-кошторисну документацію і торік виконані роботи від Холмської до Волинської. На це використали майже 400 тисяч гривень.

Цьогоріч продовжили будувати мережі від Волинської до Данила Галицького. Це обійшлось міському бюджету у 800 тисяч гривень. У результаті рівень води у цьому мікрорайоні було фактично понижено на 80 сантиметрів.

Товстига повідомив, що найближчими днями розпочнуться роботи на вулиці Луговій. Вже отримані дозвільні документи. Зараз - на експертизі проект з водовідведення вулиць Назарія Яремчука та Лермонтова.

Зараз підрядна організація працює на вулиці Ярослава Мудрого. Розчистка канави та облаштування мереж дасть змогу також вчасно відводити воду з-під залізничного мосту, де вона традиційно збиралася під час злив.

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Теги: підтоплення, проблема
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