У луцькому сквері знайшли тіло атовця. ФОТО 18+





Зі слів очевидців, чоловік – учасник бойових дій з Рожищенського району Волинської області, - пишуть



Інцидент трапився в районі РАЦСу, поблизу скверу Героїв Небесного Легіону близько 11:30. Очевидці кажуть, що чоловіку стало погано раптово.



Фельдшер Володимир Мельник повідомив, що медики прибули на виклик оперативно, проводили реанімаційні заходи, але врятувати чоловіка не вдалося.



Попередньо відомо, що чоловік був учасником бойових дій, зокрема ніс службу в районі Маріуполя. Родом він з Рожищенського району.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку посеред вулиці помер 42-річний чоловік.Зі слів очевидців, чоловік – учасник бойових дій з Рожищенського району Волинської області, - пишуть Волинські новини Інцидент трапився в районі РАЦСу, поблизу скверу Героїв Небесного Легіону близько 11:30. Очевидці кажуть, що чоловіку стало погано раптово.Фельдшерповідомив, що медики прибули на виклик оперативно, проводили реанімаційні заходи, але врятувати чоловіка не вдалося.Попередньо відомо, що чоловік був учасником бойових дій, зокрема ніс службу в районі Маріуполя. Родом він з Рожищенського району.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію