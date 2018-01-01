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У луцькому сквері знайшли тіло атовця. ФОТО 18+

У луцькому сквері знайшли тіло атовця. ФОТО 18+
У Луцьку посеред вулиці помер 42-річний чоловік.

Зі слів очевидців, чоловік – учасник бойових дій з Рожищенського району Волинської області, - пишуть Волинські новини.

Інцидент трапився в районі РАЦСу, поблизу скверу Героїв Небесного Легіону близько 11:30. Очевидці кажуть, що чоловіку стало погано раптово.

Фельдшер Володимир Мельник повідомив, що медики прибули на виклик оперативно, проводили реанімаційні заходи, але врятувати чоловіка не вдалося.

Попередньо відомо, що чоловік був учасником бойових дій, зокрема ніс службу в районі Маріуполя. Родом він з Рожищенського району.

У луцькому сквері знайшли тіло атовця. ФОТО 18+
У луцькому сквері знайшли тіло атовця. ФОТО 18+

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Теги: смерть, атовець
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