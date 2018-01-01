У луцькому сквері знайшли тіло атовця. ФОТО 18+
Сьогодні, 12:16
У Луцьку посеред вулиці помер 42-річний чоловік.
Зі слів очевидців, чоловік – учасник бойових дій з Рожищенського району Волинської області, - пишуть Волинські новини.
Інцидент трапився в районі РАЦСу, поблизу скверу Героїв Небесного Легіону близько 11:30. Очевидці кажуть, що чоловіку стало погано раптово.
Фельдшер Володимир Мельник повідомив, що медики прибули на виклик оперативно, проводили реанімаційні заходи, але врятувати чоловіка не вдалося.
Попередньо відомо, що чоловік був учасником бойових дій, зокрема ніс службу в районі Маріуполя. Родом він з Рожищенського району.
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Зі слів очевидців, чоловік – учасник бойових дій з Рожищенського району Волинської області, - пишуть Волинські новини.
Інцидент трапився в районі РАЦСу, поблизу скверу Героїв Небесного Легіону близько 11:30. Очевидці кажуть, що чоловіку стало погано раптово.
Фельдшер Володимир Мельник повідомив, що медики прибули на виклик оперативно, проводили реанімаційні заходи, але врятувати чоловіка не вдалося.
Попередньо відомо, що чоловік був учасником бойових дій, зокрема ніс службу в районі Маріуполя. Родом він з Рожищенського району.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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