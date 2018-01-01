Волинянину дали 306 гривень штрафу за підпал торфовища
Сьогодні, 14:41
У Маневицькому району знайшли палія, який спричинив пожежу на торфовищах.
Про це повідомляє газета Волинь-нова.
Зазначається, шо наразі триває приборкання вогняної стихії на торфополі площею півгектара, що виникла 11 червня поблизу села Комарове Маневицького району.
Там працюють 9 рятувальників. За попередніми даними, вже встановлено особу винуватця - це 72-річний місцевий житель Адам Слюсарчук, який спалював залишки рослинності після сінокосу і спричинив загорання на торфовищі. Екологічна інспекція оштрафувала його на 306 гривень.
"В області оголошено найвищий рівень пожежонебезпеки. Нині зареєстровано 68 пожеж в екосистемах на площі понад 55 гектарів. Торік ситуація була ідентична. В усіх випадках першопричиною стала людська необережність з вогнем або зумисне спалювання сухої трави, бур’янів чи сміття. Тож нині саме від пересічного волинянина залежить збереження природи", — коментує ситуацію начальник управління ДСНС України у Волинській області Володимир Грушовінчук.
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Про це повідомляє газета Волинь-нова.
Зазначається, шо наразі триває приборкання вогняної стихії на торфополі площею півгектара, що виникла 11 червня поблизу села Комарове Маневицького району.
Там працюють 9 рятувальників. За попередніми даними, вже встановлено особу винуватця - це 72-річний місцевий житель Адам Слюсарчук, який спалював залишки рослинності після сінокосу і спричинив загорання на торфовищі. Екологічна інспекція оштрафувала його на 306 гривень.
"В області оголошено найвищий рівень пожежонебезпеки. Нині зареєстровано 68 пожеж в екосистемах на площі понад 55 гектарів. Торік ситуація була ідентична. В усіх випадках першопричиною стала людська необережність з вогнем або зумисне спалювання сухої трави, бур’янів чи сміття. Тож нині саме від пересічного волинянина залежить збереження природи", — коментує ситуацію начальник управління ДСНС України у Волинській області Володимир Грушовінчук.
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