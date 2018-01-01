вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянину дали 306 гривень штрафу за підпал торфовища

Волинянину дали 306 гривень штрафу за підпал торфовища
У Маневицькому району знайшли палія, який спричинив пожежу на торфовищах.

Про це повідомляє газета Волинь-нова.

Зазначається, шо наразі триває приборкання вогняної стихії на торфополі площею півгектара, що виникла 11 червня поблизу села Комарове Маневицького району.

Там працюють 9 рятувальників. За попередніми даними, вже встановлено особу винуватця - це 72-річний місцевий житель Адам Слюсарчук, який спалював залишки рослинності після сінокосу і спричинив загорання на торфовищі. Екологічна інспекція оштрафувала його на 306 гривень.

"В області оголошено найвищий рівень пожежонебезпеки. ​Нині зареєстровано 68 пожеж в екосистемах на площі понад 55 гектарів. Торік ситуація була ідентична. В усіх випадках першопричиною стала людська необережність з вогнем або зумисне спалювання сухої трави, бур’янів чи сміття. Тож нині саме від пересічного волинянина залежить збереження природи", — ​коментує ситуацію начальник управління ДСНС України у Волинській області Володимир Грушовінчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: торф, пожежа, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від 5 до 11 дітей: у Ківерцях нагородили матерів-героїнь. ФОТО
Небезпечні пляжі Волині. Перелік
Безхатькові, який жив під сходами луцького будинку, знайшли місце проживання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянину дали 306 гривень штрафу за підпал торфовища
Сьогодні, 14:41
На Волині зловили рибного браконьєра. ФОТО
Сьогодні, 14:21
У Колодяжному руйнується музей-садиба Лесі Українки
Сьогодні, 14:09
Волинянину дали 9 років тюрми за вбивство чоловіка
Сьогодні, 13:56
У Луцьку еко-активісти дістали тонну сміття зі Стиру. ФОТО
Сьогодні, 13:47
Схожі новини
На Волині від вогню рятували торфове поле На Волині від вогню рятували торфове поле
10 червень, 09:22
У пожежі на Волині ледь не згорів молодий чоловік У пожежі на Волині ледь не згорів молодий чоловік
Сьогодні, 10:31
На Волині – пожежі на торфовищах На Волині – пожежі на торфовищах
12 червень, 04:50
У селі на Волині сталася пожежа У селі на Волині сталася пожежа
07 червень, 06:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянину дали 306 гривень штрафу за підпал торфовища
Сьогодні, 14:41
 0
На Волині зловили рибного браконьєра. ФОТО
Сьогодні, 14:21
 0
У Колодяжному руйнується музей-садиба Лесі Українки
Сьогодні, 14:09
 0
Волинянину дали 9 років тюрми за вбивство чоловіка
Сьогодні, 13:56
 0
У Луцьку еко-активісти дістали тонну сміття зі Стиру. ФОТО
Сьогодні, 13:47
 0
Медіа
відео
1/8