Волинянину дали 306 гривень штрафу за підпал торфовища





Про це повідомляє газета



Зазначається, шо наразі триває приборкання вогняної стихії на торфополі площею півгектара, що виникла 11 червня поблизу села Комарове Маневицького району.



Там працюють 9 рятувальників. За попередніми даними, вже встановлено особу винуватця - це 72-річний місцевий житель Адам Слюсарчук, який спалював залишки рослинності після сінокосу і спричинив загорання на торфовищі. Екологічна інспекція оштрафувала його на 306 гривень.



"В області оголошено найвищий рівень пожежонебезпеки. ​Нині зареєстровано 68 пожеж в екосистемах на площі понад 55 гектарів. Торік ситуація була ідентична. В усіх випадках першопричиною стала людська необережність з вогнем або зумисне спалювання сухої трави, бур’янів чи сміття. Тож нині саме від пересічного волинянина залежить збереження природи", — ​коментує ситуацію начальник управління ДСНС України у Волинській області Володимир Грушовінчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Маневицькому району знайшли палія, який спричинив пожежу на торфовищах.Про це повідомляє газета Волинь-нова Зазначається, шо наразі триває приборкання вогняної стихії на торфополі площею півгектара, що виникла 11 червня поблизу села Комарове Маневицького району.Там працюють 9 рятувальників. За попередніми даними, вже встановлено особу винуватця - це 72-річний місцевий житель, який спалював залишки рослинності після сінокосу і спричинив загорання на торфовищі. Екологічна інспекція оштрафувала його на 306 гривень."В області оголошено найвищий рівень пожежонебезпеки. ​Нині зареєстровано 68 пожеж в екосистемах на площі понад 55 гектарів. Торік ситуація була ідентична. В усіх випадках першопричиною стала людська необережність з вогнем або зумисне спалювання сухої трави, бур’янів чи сміття. Тож нині саме від пересічного волинянина залежить збереження природи", — ​коментує ситуацію начальник управління ДСНС України у Волинській області

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію