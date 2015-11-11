У дитсадку Нововолинська зловили серійного злодюжку
Сьогодні, 15:22
У дитячому садочку Нововолинська на гарячому впіймали неповнолітнього крадія.
23 травня близько 13:00 15-річний хлопець намагався викрасти гаманець в одному із кабінетів ДНЗ №7 Нововолинська, - пише Буг.
Неповнолітній зайшов у приміщення ДНЗ №7 «Кобзарик». В одному із кабінетів лежала сумка, в якій був гаманець з грошима в сумі 27 гривень та 1 долар. Коли хлопець намагався його викрасти, в приміщення зайшла власниця та перешкодила вчиненню злочину.
Як зазначає керівник Нововолинського відділу поліції Віктор Пикалюк, особу злочинця встановлено, по даному правопорушенню триває слідство. Окрім цього кримінального провадження на молодика відкрито ще 9 (крадіжки, грабіж, завдання тілесних ушкоджень).
Вирішується питання подальшого застосування щодо неповнолітнього злочинця запобіжного заходу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
23 травня близько 13:00 15-річний хлопець намагався викрасти гаманець в одному із кабінетів ДНЗ №7 Нововолинська, - пише Буг.
Неповнолітній зайшов у приміщення ДНЗ №7 «Кобзарик». В одному із кабінетів лежала сумка, в якій був гаманець з грошима в сумі 27 гривень та 1 долар. Коли хлопець намагався його викрасти, в приміщення зайшла власниця та перешкодила вчиненню злочину.
Як зазначає керівник Нововолинського відділу поліції Віктор Пикалюк, особу злочинця встановлено, по даному правопорушенню триває слідство. Окрім цього кримінального провадження на молодика відкрито ще 9 (крадіжки, грабіж, завдання тілесних ушкоджень).
Вирішується питання подальшого застосування щодо неповнолітнього злочинця запобіжного заходу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині джип на смерть збив матір трьох дітей: подробиці. ФОТО
Сьогодні, 15:30
У луцькому «політесі» презентували нові спеціальності
Сьогодні, 15:25
У дитсадку Нововолинська зловили серійного злодюжку
Сьогодні, 15:22
Волинський лікар отримав звання «заслуженого»
Сьогодні, 15:10
Біда вчить: на Волині побільшало дітей, вакцинованих від кору
Сьогодні, 14:53