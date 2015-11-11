У дитсадку Нововолинська зловили серійного злодюжку





23 травня близько 13:00 15-річний хлопець намагався викрасти гаманець в одному із кабінетів ДНЗ №7 Нововолинська, - пише



Неповнолітній зайшов у приміщення ДНЗ №7 «Кобзарик». В одному із кабінетів лежала сумка, в якій був гаманець з грошима в сумі 27 гривень та 1 долар. Коли хлопець намагався його викрасти, в приміщення зайшла власниця та перешкодила вчиненню злочину.



Як зазначає керівник Нововолинського відділу поліції Віктор Пикалюк, особу злочинця встановлено, по даному правопорушенню триває слідство. Окрім цього кримінального провадження на молодика відкрито ще 9 (крадіжки, грабіж, завдання тілесних ушкоджень).



Вирішується питання подальшого застосування щодо неповнолітнього злочинця запобіжного заходу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У дитячому садочку Нововолинська на гарячому впіймали неповнолітнього крадія.23 травня близько 13:00 15-річний хлопець намагався викрасти гаманець в одному із кабінетів ДНЗ №7 Нововолинська, - пише Буг Неповнолітній зайшов у приміщення ДНЗ №7 «Кобзарик». В одному із кабінетів лежала сумка, в якій був гаманець з грошима в сумі 27 гривень та 1 долар. Коли хлопець намагався його викрасти, в приміщення зайшла власниця та перешкодила вчиненню злочину.Як зазначає керівник Нововолинського відділу поліції, особу злочинця встановлено, по даному правопорушенню триває слідство. Окрім цього кримінального провадження на молодика відкрито ще 9 (крадіжки, грабіж, завдання тілесних ушкоджень).Вирішується питання подальшого застосування щодо неповнолітнього злочинця запобіжного заходу.

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