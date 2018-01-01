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Невчасно задеклароване авто обернулося для депутата штрафом

Невчасно задеклароване авто обернулося для депутата штрафом
Старовижівський райсуд до відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, притягнув депутата Старовижівської селищної ради.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.

Обранець громади, всупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції», несвоєчасно повідомив про суттєві зміни в майновому стані, придбавши автомобіль, вартість якого перевищує 50 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб.

Депутата визнано винним у порушенні вимог фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначено покарання у виді штрафу обсягом 1700 гривень.


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Теги: корупція, депутат
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