Невчасно задеклароване авто обернулося для депутата штрафом
Сьогодні, 02:59
Старовижівський райсуд до відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, притягнув депутата Старовижівської селищної ради.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.
Обранець громади, всупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції», несвоєчасно повідомив про суттєві зміни в майновому стані, придбавши автомобіль, вартість якого перевищує 50 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб.
Депутата визнано винним у порушенні вимог фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначено покарання у виді штрафу обсягом 1700 гривень.
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Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.
Обранець громади, всупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції», несвоєчасно повідомив про суттєві зміни в майновому стані, придбавши автомобіль, вартість якого перевищує 50 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб.
Депутата визнано винним у порушенні вимог фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначено покарання у виді штрафу обсягом 1700 гривень.
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