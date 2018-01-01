Невчасно задеклароване авто обернулося для депутата штрафом





Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.



Обранець громади, всупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції», несвоєчасно повідомив про суттєві зміни в майновому стані, придбавши автомобіль, вартість якого перевищує 50 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб.



Депутата визнано винним у порушенні вимог фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначено покарання у виді штрафу обсягом 1700 гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Старовижівський райсуд до відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, притягнув депутата Старовижівської селищної ради.Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.Обранець громади, всупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції», несвоєчасно повідомив про суттєві зміни в майновому стані, придбавши автомобіль, вартість якого перевищує 50 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб.Депутата визнано винним у порушенні вимог фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначено покарання у виді штрафу обсягом 1700 гривень.

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