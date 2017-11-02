Прямий ефір «Протилежного Погляду. LIVE» скасували
Сьогодні, 10:45
У Луцьку скасували прямий ефір суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE».
Причина - відмова гостей від участі у прямому ефірі, - пише Конкурент.
У середу, 13 червня, на сайті та в соціальних мережах ток-шоу було анонсовано тему чергового ефіру «Коли поставлять крапку у справі щодо відкликання депутатів?» Долучитись до обговорення теми погодилися запрошені гості, які безпосередньо задіяні у цьому процесі.
На жаль, згодом гості програми вирішили не брати участь у прямому ефірі і попередили про це надто пізно. Оскільки змінити тему та якісно підготувати програму за короткий строк неможливо, команда ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» прийняла рішення про трансляцію повтору програми від 01.06.2018 р. «Ринкові відносини. Яка доля луцьких ринків?»
Просимо вибачення у наших глядачів.
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Причина - відмова гостей від участі у прямому ефірі, - пише Конкурент.
У середу, 13 червня, на сайті та в соціальних мережах ток-шоу було анонсовано тему чергового ефіру «Коли поставлять крапку у справі щодо відкликання депутатів?» Долучитись до обговорення теми погодилися запрошені гості, які безпосередньо задіяні у цьому процесі.
На жаль, згодом гості програми вирішили не брати участь у прямому ефірі і попередили про це надто пізно. Оскільки змінити тему та якісно підготувати програму за короткий строк неможливо, команда ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» прийняла рішення про трансляцію повтору програми від 01.06.2018 р. «Ринкові відносини. Яка доля луцьких ринків?»
Просимо вибачення у наших глядачів.
Підписуйтесь на канал програми в Youtube та стежте за новими анонсами!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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