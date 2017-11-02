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Прямий ефір «Протилежного Погляду. LIVE» скасували

Прямий ефір «Протилежного Погляду. LIVE» скасували
У Луцьку скасували прямий ефір суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE».

Причина - відмова гостей від участі у прямому ефірі, - пише Конкурент.

У середу, 13 червня, на сайті та в соціальних мережах ток-шоу було анонсовано тему чергового ефіру «Коли поставлять крапку у справі щодо відкликання депутатів?» Долучитись до обговорення теми погодилися запрошені гості, які безпосередньо задіяні у цьому процесі.

На жаль, згодом гості програми вирішили не брати участь у прямому ефірі і попередили про це надто пізно. Оскільки змінити тему та якісно підготувати програму за короткий строк неможливо, команда ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» прийняла рішення про трансляцію повтору програми від 01.06.2018 р. «Ринкові відносини. Яка доля луцьких ринків?»

Просимо вибачення у наших глядачів.

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Теги: Протилежний Погляд LIVE, ефір
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