Прямий ефір «Протилежного Погляду. LIVE» скасували

У Луцьку скасували прямий ефір суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE».Причина - відмова гостей від участі у прямому ефірі, - пише Конкурент.У середу, 13 червня, на сайті та в соціальних мережах ток-шоу було анонсовано тему чергового ефіру «Коли поставлять крапку у справі щодо відкликання депутатів?» Долучитись до обговорення теми погодилися запрошені гості, які безпосередньо задіяні у цьому процесі.На жаль, згодом гості програми вирішили не брати участь у прямому ефірі і попередили про це надто пізно. Оскільки змінити тему та якісно підготувати програму за короткий строк неможливо, команда ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» прийняла рішення про трансляцію повтору програми від 01.06.2018 р. «Ринкові відносини. Яка доля луцьких ринків?»Просимо вибачення у наших глядачів.Підписуйтесь на канал програми в Youtube та стежте за новими анонсами!