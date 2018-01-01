Синоптики попереджають про грози і шквали





Про це повідомляє у Facebook синоптик



Центральні області, Сумщина, Чернігівщина, Харківщина, Південь - короткочасні дощі, грози, місцями сильні зливи, град та шквалисте посилення вітру.



Луганщина, Донеччина, більшість Запоріжжя - сухо, сонячно, спекотно.

Житомирщина - без істотних опадів. Київщина - місцями локальні дощі, гроза, 50/50.



Ввечері в суботу на Вінниччині, у південних районах Кіровоградської області, в Криму, на Одещині та частині Миколаївщини - сильні зливи та шквали.



Температура повітря 16 червня найнижча на Заході - +23 +27 градусів. Загалом +25+30 градусів. На Півдні та Сході +28+34 градуси.



На Заході, у Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській областях, районах Кропивницького, на Одещині та в Криму - грозові дощі, ймовірні локально зливи, град та шквалисте посилення вітру.



В неділю на Сході, у Сумській області, на Полтавщині, в районах Дніпра, на Миколаївщині, Херсонщині та Запоріжжі - переважно без опадів.





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