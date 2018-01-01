Синоптики попереджають про грози і шквали
Сьогодні, 18:01
В Україні очікуються грози, зливи, град. На заході - без істотних опадів, лише подекуди локальних дощі.
Про це повідомляє у Facebook синоптик Наталя Діденко.
Центральні області, Сумщина, Чернігівщина, Харківщина, Південь - короткочасні дощі, грози, місцями сильні зливи, град та шквалисте посилення вітру.
Луганщина, Донеччина, більшість Запоріжжя - сухо, сонячно, спекотно.
Житомирщина - без істотних опадів. Київщина - місцями локальні дощі, гроза, 50/50.
Ввечері в суботу на Вінниччині, у південних районах Кіровоградської області, в Криму, на Одещині та частині Миколаївщини - сильні зливи та шквали.
Температура повітря 16 червня найнижча на Заході - +23 +27 градусів. Загалом +25+30 градусів. На Півдні та Сході +28+34 градуси.
На Заході, у Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській областях, районах Кропивницького, на Одещині та в Криму - грозові дощі, ймовірні локально зливи, град та шквалисте посилення вітру.
В неділю на Сході, у Сумській області, на Полтавщині, в районах Дніпра, на Миколаївщині, Херсонщині та Запоріжжі - переважно без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє у Facebook синоптик Наталя Діденко.
Центральні області, Сумщина, Чернігівщина, Харківщина, Південь - короткочасні дощі, грози, місцями сильні зливи, град та шквалисте посилення вітру.
Луганщина, Донеччина, більшість Запоріжжя - сухо, сонячно, спекотно.
Житомирщина - без істотних опадів. Київщина - місцями локальні дощі, гроза, 50/50.
Ввечері в суботу на Вінниччині, у південних районах Кіровоградської області, в Криму, на Одещині та частині Миколаївщини - сильні зливи та шквали.
Температура повітря 16 червня найнижча на Заході - +23 +27 градусів. Загалом +25+30 градусів. На Півдні та Сході +28+34 градуси.
На Заході, у Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській областях, районах Кропивницького, на Одещині та в Криму - грозові дощі, ймовірні локально зливи, град та шквалисте посилення вітру.
В неділю на Сході, у Сумській області, на Полтавщині, в районах Дніпра, на Миколаївщині, Херсонщині та Запоріжжі - переважно без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Лучан кличуть провести ніч у тюрмі
Сьогодні, 18:08
Лучани мають шанс стати «бойовими медиками»
Сьогодні, 18:02
Синоптики попереджають про грози і шквали
Сьогодні, 18:01
Гід по знижках від ПортCity*
Сьогодні, 17:30