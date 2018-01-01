Одинадцять «героїчних» мам: у Любешові жінкам вручили почесні нагороди. ФОТО





Вручав нагороди 15 червня голова Волинської обласної державної адміністрації Олександр Савченко.



Вітали жінок концертом, квітами та подарунками. Багатодітна мама із села Бихів Людмила Веремійчик виховує 6 дітей – найстаршому сину 22, наймолодшому - 4 роки.



«Старший син вже у мене служить у Збройних силах України у місті Луцьку, дочка Катерина працює в Луцьку, троє школярів та одне ще маленьке – 4 рочки», - розповіла жінка. Мати-героїня зізнається, що й сама виросла у родині, де було 6 дітей, тому завжди мріяла про велику сім'ю.



«Я не жалію, що народила багатьох дітей. Вони мені теж ніколи не казали, от нащо нам так багато – навпаки – ще хочуть сестричку, та вже здоров’я не дозволяє», - зауважує жінка. За її словами виховувати шістьох не так важко, як може здатися, бо родина завжди робить усе разом, а діти глядять одне одного. Із фінансами, мовляв, й іншим не легко. А ще родина має 8 га поля та город - впоратися з усім допомагає чоловік.



«Як із дітьми, так і в роботі він дуже допомагає, все разом. Якщо вночі плаче, він встає так само, як і я», - розповіла жінка.



Її та інших «почесних» мам вітав Савченко, який і вручав відзнаки. Посадовець нагадав про несправедливий розподіл коштів через міністерства, адже Волинь – область, яка активно «омолоджується».



«На сьогодні я хочу з вами разом цю прогалину заповнити. Ми повинні змінити взагалі погляд на материнство. Адже це дуже тяжка і не завжди вдячна робота. Але з іншого боку, це найнадійніша інвестиція, у яку можна вкладати. Діти в багатодітних сім’ях виростають у колективах, у них зовсім по-іншому дивляться, це ваша гордість і наше майбутнє – усієї держави і області», - зауважив Савченко. Він нагадав, що нещодавно почесні звання



Наприкінці він побажав жінкам натхнення, терпіння та віри в те, що діти будуть щасливіші за своїх батьків. Після вручень місцеві колективи та солісти подарували мамам-героїням пісенні вітання.



До слова, всім жінкам виплатять одноразову винагороду у розмірі 17,6 тисяч гривень - департамент соцзахисту ОДА вже подав заявку про виділення бюджетних коштів. Окрім того, почесне звання дає право на одержання додаткової фінансової виплати – пенсії обсягом 581 грн.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любешові вручили відзнаки «Мати-героїня» 11 жінкам із району, які народили та виховали п’ять та більше дітей.Вручав нагороди 15 червня голова Волинської обласної державної адміністраціїВітали жінок концертом, квітами та подарунками. Багатодітна мама із села Бихіввиховує 6 дітей – найстаршому сину 22, наймолодшому - 4 роки.«Старший син вже у мене служить у Збройних силах України у місті Луцьку, дочка Катерина працює в Луцьку, троє школярів та одне ще маленьке – 4 рочки», - розповіла жінка. Мати-героїня зізнається, що й сама виросла у родині, де було 6 дітей, тому завжди мріяла про велику сім'ю.«Я не жалію, що народила багатьох дітей. Вони мені теж ніколи не казали, от нащо нам так багато – навпаки – ще хочуть сестричку, та вже здоров’я не дозволяє», - зауважує жінка. За її словами виховувати шістьох не так важко, як може здатися, бо родина завжди робить усе разом, а діти глядять одне одного. Із фінансами, мовляв, й іншим не легко. А ще родина має 8 га поля та город - впоратися з усім допомагає чоловік.«Як із дітьми, так і в роботі він дуже допомагає, все разом. Якщо вночі плаче, він встає так само, як і я», - розповіла жінка.Її та інших «почесних» мам вітав Савченко, який і вручав відзнаки. Посадовець нагадав про несправедливий розподіл коштів через міністерства, адже Волинь – область, яка активно «омолоджується».«На сьогодні я хочу з вами разом цю прогалину заповнити. Ми повинні змінити взагалі погляд на материнство. Адже це дуже тяжка і не завжди вдячна робота. Але з іншого боку, це найнадійніша інвестиція, у яку можна вкладати. Діти в багатодітних сім’ях виростають у колективах, у них зовсім по-іншому дивляться, це ваша гордість і наше майбутнє – усієї держави і області», - зауважив Савченко. Він нагадав, що нещодавно почесні звання вручали у Ківерцях , і він зрозумів, що документи на присвоєння звання готують дуже довго. Тому він клопотав про прискорення цього процесу.Наприкінці він побажав жінкам натхнення, терпіння та віри в те, що діти будуть щасливіші за своїх батьків. Після вручень місцеві колективи та солісти подарували мамам-героїням пісенні вітання.До слова, всім жінкам виплатять одноразову винагороду у розмірі 17,6 тисяч гривень - департамент соцзахисту ОДА вже подав заявку про виділення бюджетних коштів. Окрім того, почесне звання дає право на одержання додаткової фінансової виплати – пенсії обсягом 581 грн.

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