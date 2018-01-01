На Волині у виховательки біля дитсадка вкрали велосипед





Інцидент трапився 15-го червня біля ДНЗ №3, - пише



Лишаючи велосипед, жінка завжди його пристібала, однак саме в цей день на ньому не було замка. Транспорт простий – велосипед «Дамка» з кошиком.



Вихователь майже щодня влітку їздила ним на роботу. Близько 15:00 звернула увагу, що велосипеда немає на тому місці, де він стояв.

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