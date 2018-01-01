На Волині у виховательки біля дитсадка вкрали велосипед
Сьогодні, 18:08
У Нововолинську викрали велосипед виховательки.
Інцидент трапився 15-го червня біля ДНЗ №3, - пише БУГ.
Лишаючи велосипед, жінка завжди його пристібала, однак саме в цей день на ньому не було замка. Транспорт простий – велосипед «Дамка» з кошиком.
Вихователь майже щодня влітку їздила ним на роботу. Близько 15:00 звернула увагу, що велосипеда немає на тому місці, де він стояв.
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Інцидент трапився 15-го червня біля ДНЗ №3, - пише БУГ.
Лишаючи велосипед, жінка завжди його пристібала, однак саме в цей день на ньому не було замка. Транспорт простий – велосипед «Дамка» з кошиком.
Вихователь майже щодня влітку їздила ним на роботу. Близько 15:00 звернула увагу, що велосипеда немає на тому місці, де він стояв.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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