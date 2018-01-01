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На Волині у виховательки біля дитсадка вкрали велосипед

На Волині у виховательки біля дитсадка вкрали велосипед
У Нововолинську викрали велосипед виховательки.

Інцидент трапився 15-го червня біля ДНЗ №3, - пише БУГ.

Лишаючи велосипед, жінка завжди його пристібала, однак саме в цей день на ньому не було замка. Транспорт простий – велосипед «Дамка» з кошиком.

Вихователь майже щодня влітку їздила ним на роботу. Близько 15:00 звернула увагу, що велосипеда немає на тому місці, де він стояв.

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Теги: крадіжка, велосипед
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