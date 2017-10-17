У Луцьку вчать надавати медичну допомогу у надзвичайних ситуаціях. ФОТО

У Луцьку тривають дводенні експрес-курси, учасників яких навчають надавати кваліфіковану медичну допомогу у надзвичайних та кризових ситуаціях.Перший курс експрес-підготовки «бойових медиків» 16 червня влаштував у Луцьку тренінговий центр громадської організації «Білі берети - Рівне» разом з Першим добровольчим мобільним шпиталем іменіза підтримки Волинського осередку партії «Справедливість».Як розповіла ініціаторка тренінгів, луцька волонтерка, участь у навчаннях беруть приблизно 30 людей, які вже мають базовий рівень знань – це, зокрема, медики «швидкої» та військові капелани, які свого часу освоїли основи надання першої медичної допомоги. Завтра ж, 17 червня, – продовження навчань у польових умовах, атестація і видача сертифікатів учасникам.«Маємо в планах влаштовувати такі курси систематично, адже відчуваємо в тому потребу. Навіть якщо учасникам навчань не доведеться згодом використовувати набуті знання у військових умовах, то і в цивільному житті трапляються кризові, надзвичайні ситуації, які потребують кваліфікованих дій для порятунку людських життів. На жаль, найчастіше люди помирають внаслідок різних аварій та катастроф ще до приїзду медиків саме через те, що поруч не було людей, які б надали правильну домедичну допомогу. Вважаю, що такі курси мусять бути якщо не у всіх школах, то хоча б у вишах», - висловилася Любава Дроган.Очільник осередку партії «Справедливість» у Волинській областірозповів, що ні хвилини не мав сумніву у необхідності сприяння реалізації задуму навчити якнайбільшу людей рятувати життя інших, тому очолюваний ним осередок забезпечив фінансову частину навчань.«У час, коли країна потребує допомоги, важливо долучитися до цього процесу усіма можливими способами, особливо – якщо йдеться про порятунок людських життів. Людське життя опиняється під загрозою і у військових, і у цивільних умовах, тому важливо, щоб поруч було якнайбільше тих, хто може врятувати і допомогти вчасно. Сподіваюся, здобуті у результаті навчань знання допоможуть врятувати життя, адже воно – найбільша цінність», – резюмував Назар Романюк.