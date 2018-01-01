вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Гігантські кулі над вечірнім містом: у Луцьку – фестиваль «Aerosfera». ФОТО

Гігантські кулі над вечірнім містом: у Луцьку – фестиваль «Aerosfera». ФОТО
У Луцьку завершився перший день унікального для міста фестивалю повітряних куль «Aerosfera».

Грандіозне дійство, від якого в захваті і ті, хто літав, і ті, хто лише спостерігав за неймовірною красою гігінтських повітряних куль, офіційно стартувало 16 червня й триватиме два дні.

З іподрому та Театрального майдану відбувалися вечірні та ранкові вильоти, які тривали приблизно по годині. Учасники польотів розповідають, що це - незрівнянно: перебувати у кошику аеростата, бачити землю з висоти,відчувати тепло від полум’я пальника над головою і розчинятися в безкрайньому небі, відчуваючи тільки свободу.

Гігантські кулі над вечірнім містом: у Луцьку – фестиваль «Aerosfera». ФОТО
Гігантські кулі над вечірнім містом: у Луцьку – фестиваль «Aerosfera». ФОТО
Гігантські кулі над вечірнім містом: у Луцьку – фестиваль «Aerosfera». ФОТО
Гігантські кулі над вечірнім містом: у Луцьку – фестиваль «Aerosfera». ФОТО


Та одним лише польотом усе не закінчується. Адже після приземлення його учасників чекає обряд посвячення в повітроплавці, нагородження так званим дворянським титулом та частування шампанським.

До слова, увечері 16 червня з головного майдану міста можна було також здійснити декількахвилинну повітряну мандрівку висотою у 50 метрів, оглянувши таким чином усе місто та його околиці з висоти пташиного польоту.



Не було сумно й тим, хто прийшов лише подивитися. Адже організатори фестивалю влаштували цікаву розважальну програму з фуд-кортом, виступами артистів та іншими атракціями.

Закінчився ж перший день фестивалю світловим шоу із підсвічуванням куль.

Вже завтра, 17 червня, триватиме другий день фестивалю повітряних куль, тож лучани знову спостерігатимуть неймовірну красу цих різнобарвих гігантів у небі.

Гігантські кулі над вечірнім містом: у Луцьку – фестиваль «Aerosfera». ФОТО
Гігантські кулі над вечірнім містом: у Луцьку – фестиваль «Aerosfera». ФОТО
Гігантські кулі над вечірнім містом: у Луцьку – фестиваль «Aerosfera». ФОТО
Гігантські кулі над вечірнім містом: у Луцьку – фестиваль «Aerosfera». ФОТО
Гігантські кулі над вечірнім містом: у Луцьку – фестиваль «Aerosfera». ФОТО
Гігантські кулі над вечірнім містом: у Луцьку – фестиваль «Aerosfera». ФОТО
Гігантські кулі над вечірнім містом: у Луцьку – фестиваль «Aerosfera». ФОТО
Гігантські кулі над вечірнім містом: у Луцьку – фестиваль «Aerosfera». ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: повітряні кулі, «Aerosfera», фестиваль, Луцьк, вибір редактора
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гігантські кулі над вечірнім містом: у Луцьку – фестиваль «Aerosfera». ФОТО
Від 5 до 11 дітей: у Ківерцях нагородили матерів-героїнь. ФОТО
Небезпечні пляжі Волині. Перелік
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Билась і кусалась: муніципали розповіли, як «накривали» точку продажу сурогату
Сьогодні, 01:06
17 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Гігантські кулі над вечірнім містом: у Луцьку – фестиваль «Aerosfera». ФОТО
16 червень, 23:45
Невідомий Турійськ на ретросвітлинах
16 червень, 22:16
Луцькі студенти створили унікальний макет Театрального майдану. ФОТО
16 червень, 21:20
Схожі новини
Середньовічні сукні, лицарські обладунки і давні забави: «Князівський бенкет» у Луцьку. ФОТО Середньовічні сукні, лицарські обладунки і давні забави: «Князівський бенкет» у Луцьку. ФОТО
10 червень, 10:16
Розваги, світлове шоу та польоти: яким буде перший фестиваль повітряних куль у Луцьку Розваги, світлове шоу та польоти: яким буде перший фестиваль повітряних куль у Луцьку
05 червень, 13:10
Фестиваль повітряних куль: лучан розважатимуть на тематичному атракціоні Фестиваль повітряних куль: лучан розважатимуть на тематичному атракціоні
15 червень, 19:35
Оприлюднили програму першого в Луцьку фестивалю повітряних куль Оприлюднили програму першого в Луцьку фестивалю повітряних куль
14 червень, 12:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Билась і кусалась: муніципали розповіли, як «накривали» точку продажу сурогату
Сьогодні, 01:06
 0
17 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Гігантські кулі над вечірнім містом: у Луцьку – фестиваль «Aerosfera». ФОТО
16 червень, 23:45
 0
Невідомий Турійськ на ретросвітлинах
16 червень, 22:16
 0
Луцькі студенти створили унікальний макет Театрального майдану. ФОТО
16 червень, 21:20
 0
Медіа
відео
1/8