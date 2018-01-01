Гігантські кулі над вечірнім містом: у Луцьку – фестиваль «Aerosfera». ФОТО
16 червень, 23:45
У Луцьку завершився перший день унікального для міста фестивалю повітряних куль «Aerosfera».
Грандіозне дійство, від якого в захваті і ті, хто літав, і ті, хто лише спостерігав за неймовірною красою гігінтських повітряних куль, офіційно стартувало 16 червня й триватиме два дні.
З іподрому та Театрального майдану відбувалися вечірні та ранкові вильоти, які тривали приблизно по годині. Учасники польотів розповідають, що це - незрівнянно: перебувати у кошику аеростата, бачити землю з висоти,відчувати тепло від полум’я пальника над головою і розчинятися в безкрайньому небі, відчуваючи тільки свободу.
Та одним лише польотом усе не закінчується. Адже після приземлення його учасників чекає обряд посвячення в повітроплавці, нагородження так званим дворянським титулом та частування шампанським.
До слова, увечері 16 червня з головного майдану міста можна було також здійснити декількахвилинну повітряну мандрівку висотою у 50 метрів, оглянувши таким чином усе місто та його околиці з висоти пташиного польоту.
Не було сумно й тим, хто прийшов лише подивитися. Адже організатори фестивалю влаштували цікаву розважальну програму з фуд-кортом, виступами артистів та іншими атракціями.
Закінчився ж перший день фестивалю світловим шоу із підсвічуванням куль.
Вже завтра, 17 червня, триватиме другий день фестивалю повітряних куль, тож лучани знову спостерігатимуть неймовірну красу цих різнобарвих гігантів у небі.
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Грандіозне дійство, від якого в захваті і ті, хто літав, і ті, хто лише спостерігав за неймовірною красою гігінтських повітряних куль, офіційно стартувало 16 червня й триватиме два дні.
З іподрому та Театрального майдану відбувалися вечірні та ранкові вильоти, які тривали приблизно по годині. Учасники польотів розповідають, що це - незрівнянно: перебувати у кошику аеростата, бачити землю з висоти,відчувати тепло від полум’я пальника над головою і розчинятися в безкрайньому небі, відчуваючи тільки свободу.
Та одним лише польотом усе не закінчується. Адже після приземлення його учасників чекає обряд посвячення в повітроплавці, нагородження так званим дворянським титулом та частування шампанським.
До слова, увечері 16 червня з головного майдану міста можна було також здійснити декількахвилинну повітряну мандрівку висотою у 50 метрів, оглянувши таким чином усе місто та його околиці з висоти пташиного польоту.
Не було сумно й тим, хто прийшов лише подивитися. Адже організатори фестивалю влаштували цікаву розважальну програму з фуд-кортом, виступами артистів та іншими атракціями.
Закінчився ж перший день фестивалю світловим шоу із підсвічуванням куль.
Вже завтра, 17 червня, триватиме другий день фестивалю повітряних куль, тож лучани знову спостерігатимуть неймовірну красу цих різнобарвих гігантів у небі.
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