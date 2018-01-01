У «Промені» покажуть британський спектакль*

У РЦ «Промінь» відбудеться віртуальний показ декупажівПоказ розпочнеться 20 червня, о 19:30.Слідом за фільмами про Мунка, Вермеєра та Мане цикл Exhibition On Screen пропонує здійснити віртуальну подорож на виставку декупажів Анрі Матісса в головну лондонську галерею сучасного мистецтва. Декупажі Матісса (вони ж cut-outs) - остання і, мабуть, найбільш унікальна глава тривалої творчої біографії класика модернізму: «скульптура на полотні», де пофарбований гуашшю папір виступає в ролі глини, а ножиці перетворюються в різець.Виставка в Тейт (зараз перекочувала в нью-йоркську MoMA) стала найбільш представницькою демонстрацією цієї частини спадщини художника.Квитки можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».