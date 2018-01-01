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У «Промені» покажуть британський спектакль*

У «Промені» покажуть британський спектакль*
У РЦ «Промінь» відбудеться віртуальний показ декупажів Анрі Матісса.

Показ розпочнеться 20 червня, о 19:30.

Слідом за фільмами про Мунка, Вермеєра та Мане цикл Exhibition On Screen пропонує здійснити віртуальну подорож на виставку декупажів Анрі Матісса в головну лондонську галерею сучасного мистецтва. Декупажі Матісса (вони ж cut-outs) - остання і, мабуть, найбільш унікальна глава тривалої творчої біографії класика модернізму: «скульптура на полотні», де пофарбований гуашшю папір виступає в ролі глини, а ножиці перетворюються в різець.

Виставка в Тейт (зараз перекочувала в нью-йоркську MoMA) стала найбільш представницькою демонстрацією цієї частини спадщини художника.

Квитки можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».
У «Промені» покажуть британський спектакль*

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Теги: РЦ «Промінь»
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