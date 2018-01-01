Біля колишнього луцького вокзалу знайшли давню бруківку. ФОТО





Про це у Facebook-спільноті «Наш Луцьк» написала Олена Бородавка.



«Он яка барвиста бруківочка вилазить з-під асфальту біля старого залізничного вокзалу.



Цей «закапелочок» з бруківкою, відреставарованим вокзалом і старими деревами дуже прикрасив би місто», - зазначає лучанка.



«Незважаючи на неошатну багатоповерхівку і товарну контору, там дуже затишно і якось «нетутешньо» - і в часі, і в просторі», - зауважує Олена Бородавка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку, на вулиці Стрілецькій, знайшли старовинну бруківку.Про це у Facebook-спільноті «Наш Луцьк» написала«Он яка барвиста бруківочка вилазить з-під асфальту біля старого залізничного вокзалу.Цей «закапелочок» з бруківкою, відреставарованим вокзалом і старими деревами дуже прикрасив би місто», - зазначає лучанка.«Незважаючи на неошатну багатоповерхівку і товарну контору, там дуже затишно і якось «нетутешньо» - і в часі, і в просторі», - зауважує Олена Бородавка.

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