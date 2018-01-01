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«Коли сприяєш такому, відчуваєш, що робиш щось справді потрібне», – Назар Романюк про навчання «бойових медиків»*

«Коли сприяєш такому, відчуваєш, що робиш щось справді потрібне», – Назар Романюк про навчання «бойових медиків»*
У Луцьку відбулися дводенні експрес-курси, учасників яких навчали надавати кваліфіковану медичну допомогу та полі бою, а також у різних надзвичайних та кризових ситуаціях.

Експрес-підготовку «бойових медиків», що тривала 16 та 17 червня, влаштував тренінговий центр громадської організації «Білі берети - Рівне» разом з Першим добровольчим мобільним шпиталем імені Миколи Пирогова за підтримки Волинського осередку партії «Справедливість» та ініціативи луцької волонтерки Любави Дроган.

Навчання, участь у яких взяли декілька десятків людей, відбувалися у Луцьку, а також у польових умовах – на полігоні Нацгварії. Серед учасників – здебільшого медики «швидкої» та військові капелани, які свого часу освоїли основи надання першої медичної допомоги.



Закінчилися ж експрес-тренінги атестацією і видачею сертифікатів учасникам. Зокрема, видані сертифікати засвідчують, що учасник мають знання з основ надання само- та взаємодопомоги на полі бою (тактичної медицини) за стандартами NATO (ТССС), адаптованими до умов проведення ООС.

Очільник осередку партії «Справедливість» у Волинській області Назар Романюк після завершення навчань розповів, що у планах осередку політичної сили – влаштовувати такі курси систематично. Адже це суттєво збільшує шанси на те, що у разі біди поруч з тим, хто потребує допомога, буде людина, яка може і вміє її надати.

«Коли сприяєш такому, відчуваєш, що робиш щось справді потрібне. А разом з тим – і сам навчаєшся. На жаль, у наш час словосполучення «бойовий медик» має буквальний зміст і рятувати людське життя доводиться і у боях. У час, коли українці гинуть на війні, кожен має допомогти країні, як може, тож ми з командою без вагань вирішили сприяти організації таких навчань», – висловився Назар Романюк.

«Коли сприяєш такому, відчуваєш, що робиш щось справді потрібне», – Назар Романюк про навчання «бойових медиків»*
«Коли сприяєш такому, відчуваєш, що робиш щось справді потрібне», – Назар Романюк про навчання «бойових медиків»*
«Коли сприяєш такому, відчуваєш, що робиш щось справді потрібне», – Назар Романюк про навчання «бойових медиків»*
«Коли сприяєш такому, відчуваєш, що робиш щось справді потрібне», – Назар Романюк про навчання «бойових медиків»*
«Коли сприяєш такому, відчуваєш, що робиш щось справді потрібне», – Назар Романюк про навчання «бойових медиків»*
«Коли сприяєш такому, відчуваєш, що робиш щось справді потрібне», – Назар Романюк про навчання «бойових медиків»*
«Коли сприяєш такому, відчуваєш, що робиш щось справді потрібне», – Назар Романюк про навчання «бойових медиків»*

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Теги: Назар Романюк, Справедливість, підготовка медиків, парамедики, Луцьк
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