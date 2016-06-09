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Після страшної грози Луцьк прибиратимуть комунальники

Після страшної грози Луцьк прибиратимуть комунальники
Для ліквідації наслідків негоди у Луцьку задіяли спеціалістів.

У Луцьку працюють служби МНС, ЖКП, «Спецкомунтрансу», - написав на своїй сторінці у Facebook перший заступник міського голови Григорій Недопад.

Уся спецтехніка працює над ліквідацією завалів, які спричинила стихія.

"Працівники житлово-комунальних підприємств розчищають двори житлових будинків від обламаних негодою гілок, сміття та повалених дерев. Можна лише уявити силу стихії, яка з такою легкістю повалила ялини біля РАЦСу", - пише Недопад.

Нагадаємо, у Луцьку поблизу РАЦСу під час рясного граду та дощу повалило ялинки.

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Теги: дощ, злива, гроза, негода
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Коментарі 1
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Луцьк прибиратимуть комунальники, Полішук влаштує біля них прес-конференцію.
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