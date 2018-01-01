У луцькому «Промені» – презентація виставки*





Графічний дизайнер, художник та ілюстратор – Катерина Яцушек, презентуватиме свої роботи, які отримали назву «Лінії».



Молода каліграфістка у своїх роботах дасть відповіді на питання турбуючі теми життя.



Виставка триватиме 2 тижня. Так, на 1-му поверсі знаходиться інсталяція, а на 4-му поверсі – виставка.



Вхід вільний.

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