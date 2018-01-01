У луцькому «Промені» – презентація виставки*
Сьогодні, 13:04
Презентація наступної виставки у РЦ «Промінь» відбудеться 28 червня.
Графічний дизайнер, художник та ілюстратор – Катерина Яцушек, презентуватиме свої роботи, які отримали назву «Лінії».
Молода каліграфістка у своїх роботах дасть відповіді на питання турбуючі теми життя.
Виставка триватиме 2 тижня. Так, на 1-му поверсі знаходиться інсталяція, а на 4-му поверсі – виставка.
Вхід вільний.
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Графічний дизайнер, художник та ілюстратор – Катерина Яцушек, презентуватиме свої роботи, які отримали назву «Лінії».
Молода каліграфістка у своїх роботах дасть відповіді на питання турбуючі теми життя.
Виставка триватиме 2 тижня. Так, на 1-му поверсі знаходиться інсталяція, а на 4-му поверсі – виставка.
Вхід вільний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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