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У луцькому «Промені» – презентація виставки*

У луцькому «Промені» – презентація виставки*
Презентація наступної виставки у РЦ «Промінь» відбудеться 28 червня.

Графічний дизайнер, художник та ілюстратор – Катерина Яцушек, презентуватиме свої роботи, які отримали назву «Лінії».

Молода каліграфістка у своїх роботах дасть відповіді на питання турбуючі теми життя.

Виставка триватиме 2 тижня. Так, на 1-му поверсі знаходиться інсталяція, а на 4-му поверсі – виставка.

Вхід вільний.

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Теги: Промінь, виставка
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