На полігоні у Чернігівській області помер резервіст





Про це повідомляє прес-служба Оперативного командування "Північ" у Facebook, - пише



"Сьогодні (19 червня - прим.ред.) вранці на території наметового містечка сталася сумна подія: помер чоловік, який напередодні ввечері приїхав на навчання. Трагедія сталася близько 4.15 ранку", - йдеться у повідомленні.



Як зазначається, згідно з попереднім висновком службового розслідування, сталося самогубство.



За словами командира підрозділу та резервістів, що ночували з чоловіком в одній палатці, той прибув у табір ввечері, на вечері і під час сну поводився спокійно.



Зазначимо, згодом на сторінці командування зникла інформація щодо ймовірного самогубства.



Своєю чергою інформацію про суїцид підтвердила прес-офіцер зборів Олена Мокренчук, - пише



"У наметовому таборі, де тривають збори резервістів, повісився чоловік. Йому 41 рік, він родом із села Киріївка Сосницького району. На збори приїхав вчора ввечері. Чоловік вийшов із намету, після чого повісився у недобудові", - розповіла вона.



Наразі триває розслідування, причини самогубства чоловіка поки що невідомі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Чернігівській області на Гончарівському полігоні в наметовому містечку навчань "Північна фортеця-2018" знайшли мертвим одного з резервістів.Про це повідомляє прес-служба Оперативного командування "Північ" у Facebook, - пише ТСН "Сьогодні (19 червня - прим.ред.) вранці на території наметового містечка сталася сумна подія: помер чоловік, який напередодні ввечері приїхав на навчання. Трагедія сталася близько 4.15 ранку", - йдеться у повідомленні.Як зазначається, згідно з попереднім висновком службового розслідування, сталося самогубство.За словами командира підрозділу та резервістів, що ночували з чоловіком в одній палатці, той прибув у табір ввечері, на вечері і під час сну поводився спокійно.Зазначимо, згодом на сторінці командування зникла інформація щодо ймовірного самогубства.Своєю чергою інформацію про суїцид підтвердила прес-офіцер зборів Олена Мокренчук, - пише UA:Чернігів "У наметовому таборі, де тривають збори резервістів, повісився чоловік. Йому 41 рік, він родом із села Киріївка Сосницького району. На збори приїхав вчора ввечері. Чоловік вийшов із намету, після чого повісився у недобудові", - розповіла вона.Наразі триває розслідування, причини самогубства чоловіка поки що невідомі.

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