На полігоні у Чернігівській області помер резервіст
Сьогодні, 14:54
У Чернігівській області на Гончарівському полігоні в наметовому містечку навчань "Північна фортеця-2018" знайшли мертвим одного з резервістів.
Про це повідомляє прес-служба Оперативного командування "Північ" у Facebook, - пише ТСН.
"Сьогодні (19 червня - прим.ред.) вранці на території наметового містечка сталася сумна подія: помер чоловік, який напередодні ввечері приїхав на навчання. Трагедія сталася близько 4.15 ранку", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, згідно з попереднім висновком службового розслідування, сталося самогубство.
За словами командира підрозділу та резервістів, що ночували з чоловіком в одній палатці, той прибув у табір ввечері, на вечері і під час сну поводився спокійно.
Зазначимо, згодом на сторінці командування зникла інформація щодо ймовірного самогубства.
Своєю чергою інформацію про суїцид підтвердила прес-офіцер зборів Олена Мокренчук, - пише UA:Чернігів.
"У наметовому таборі, де тривають збори резервістів, повісився чоловік. Йому 41 рік, він родом із села Киріївка Сосницького району. На збори приїхав вчора ввечері. Чоловік вийшов із намету, після чого повісився у недобудові", - розповіла вона.
Наразі триває розслідування, причини самогубства чоловіка поки що невідомі.
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Про це повідомляє прес-служба Оперативного командування "Північ" у Facebook, - пише ТСН.
"Сьогодні (19 червня - прим.ред.) вранці на території наметового містечка сталася сумна подія: помер чоловік, який напередодні ввечері приїхав на навчання. Трагедія сталася близько 4.15 ранку", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, згідно з попереднім висновком службового розслідування, сталося самогубство.
За словами командира підрозділу та резервістів, що ночували з чоловіком в одній палатці, той прибув у табір ввечері, на вечері і під час сну поводився спокійно.
Зазначимо, згодом на сторінці командування зникла інформація щодо ймовірного самогубства.
Своєю чергою інформацію про суїцид підтвердила прес-офіцер зборів Олена Мокренчук, - пише UA:Чернігів.
"У наметовому таборі, де тривають збори резервістів, повісився чоловік. Йому 41 рік, він родом із села Киріївка Сосницького району. На збори приїхав вчора ввечері. Чоловік вийшов із намету, після чого повісився у недобудові", - розповіла вона.
Наразі триває розслідування, причини самогубства чоловіка поки що невідомі.
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