вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Туреччині розбився туристичний автобус, постраждало 45 людей

У Туреччині розбився туристичний автобус, постраждало 45 людей
У провінції Айдин на заході Туреччини туристичний автобус потрапив в аварію. Постраждало 45 пасажирів, які перебували в салоні транспорту.

Про це повідомляє 24 канал з посиланням на місцеве агенство Anadolu.

Зазначається, що туристичний автобус прямував з міста Бодрум до Стамбулу. В ході ДТП постраждало 45 людей, двоє з них отримали серйозні травми.

Аварія відбулася зранку у вівторок, 19 червня. Повідомляється, що водій втратив керування на важкій ділянці траси і автобус перекинувся.

На місце події прибули рятувальники та медики. Постраждалих пасажирів дістали з салону та госпіталізували для надання медичної
допомоги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Туреччина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Літня відпустка: де і за скільки відпочити в Згоранах
Лучани зібрали все необхідне для бабусі, яку напризволяще в лікарні кинула донька
«Обійняти вони можуть лише холодні надмогильні плити», – вдова атовця з Волині у День батька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині громада не знає, з ким об’єднатися. ВІДЕО
Сьогодні, 17:40
У луцькому «Промені» – акція «Супер середа»*
Сьогодні, 17:17
У Туреччині розбився туристичний автобус, постраждало 45 людей
Сьогодні, 17:03
Ковельські поліцейські затримали розшукуваного злочинця. ФОТО
Сьогодні, 16:57
«Аліментів захотіла?» - на Волині чоловік побив колишню дружину. ФОТО. ВІДЕО. 18+
Сьогодні, 16:40
Схожі новини
Жахлива аварія у Туреччині: загинуло 13 людей Жахлива аварія у Туреччині: загинуло 13 людей
13 березень, 11:15
У Туреччині перекинувся автобус: постраждало 23 туриста У Туреччині перекинувся автобус: постраждало 23 туриста
20 жовтень, 2017, 11:02
У Туреччині аварія за участі туравтобуса: є постраждалі У Туреччині аварія за участі туравтобуса: є постраждалі
23 серпень, 2017, 14:17
У Туреччині - аварія: перекинувся автобус з українцями У Туреччині - аварія: перекинувся автобус з українцями
18 травень, 2017, 13:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучан, які отримують субсидії, просять розрахуватися за воду
Сьогодні, 18:03
 0
Євроавто мають бути доступними, але не можна приганяти металобрухт, – нардеп Лапін
Сьогодні, 17:51
 0
На Волині громада не знає, з ким об’єднатися. ВІДЕО
Сьогодні, 17:40
 0
У луцькому «Промені» – акція «Супер середа»*
Сьогодні, 17:17
 0
У Туреччині розбився туристичний автобус, постраждало 45 людей
Сьогодні, 17:03
 0
Медіа
відео
1/8