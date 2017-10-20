У Туреччині розбився туристичний автобус, постраждало 45 людей





Про це повідомляє



Зазначається, що туристичний автобус прямував з міста Бодрум до Стамбулу. В ході ДТП постраждало 45 людей, двоє з них отримали серйозні травми.



Аварія відбулася зранку у вівторок, 19 червня. Повідомляється, що водій втратив керування на важкій ділянці траси і автобус перекинувся.



На місце події прибули рятувальники та медики. Постраждалих пасажирів дістали з салону та госпіталізували для надання медичної

допомоги.

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