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На Волині відшукали кинджал брата Лесі Українки

На Волині відшукали кинджал брата Лесі Українки
У літературно-меморіальному музеї Косачів, що в Колодяжному Ковельського району знайшли нові артефакти.

Їх відшукали в підвалі під Білим будиночком, - йдеться в сюжеті 12 каналу.

Завідувачка музею Ольга Бойко каже: «У цьому підвалі нещодавно знайшли декілька речей, які належали брату Лесі Українки Миколі Косачу. Кинджал – дитяча забавка … Не хотілося б засипати той підвал. Можливо, там ще є цікаві речі».

Нині споруда затоплена та потребує ремонту. Ковельська районна влада, аби врятувати будинок, пропонує рекомендує підвал засипати. Мовляв, щоб він менше віддавав вологи самому будинку, який теж потрібно ремонтувати.

Голова Волинської ОДА Олександр Савченко, який проінспектував стан музею, - проти. Раніше музейники забили на сполох, що будиночки у Колодяжному вкрилися тріщинами, обсипається підмурівка, підгнивають дерев’яні опори.

За попередніми підрахунками на ремонт треба приблизно 5 мільйонів гривень. Це без підвалу. На час ремонту музей закриють. Усе завершити мають до 150-річчя народження Лесі Українки, яке святкуватимуть у 2020 році.



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Теги: знахідка, Волинь, історія
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