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На Волині затримали КамАЗ з «неправильним» лісом

На Волині затримали КамАЗ з «неправильним» лісом
У селі Тоболи Камінь-Каширського р-ну лісова охорона затримала КамАЗ із деревиною без документів.

Інцидент трапився учора ввечері, 19 червня, - інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.

У причепі вантажівки було близько 23 куб. м деревини. Встановлено, що належить лісопродукція жителю села Тоболи.

Варто зазначити, що цей чоловік уже був фігурантом подібних випадків та повідомлень. Машину з деревиною вилучено та доставлено на територію одного з лісництв підприємства.

Правоохоронці встановлюють походження лісопродукції та вивчають подробиці події.




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Теги: ліс, деревина, крадіжка
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