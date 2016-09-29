На Волині затримали КамАЗ з «неправильним» лісом
Сьогодні, 13:31
У селі Тоболи Камінь-Каширського р-ну лісова охорона затримала КамАЗ із деревиною без документів.
Інцидент трапився учора ввечері, 19 червня, - інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.
У причепі вантажівки було близько 23 куб. м деревини. Встановлено, що належить лісопродукція жителю села Тоболи.
Варто зазначити, що цей чоловік уже був фігурантом подібних випадків та повідомлень. Машину з деревиною вилучено та доставлено на територію одного з лісництв підприємства.
Правоохоронці встановлюють походження лісопродукції та вивчають подробиці події.
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Інцидент трапився учора ввечері, 19 червня, - інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.
У причепі вантажівки було близько 23 куб. м деревини. Встановлено, що належить лісопродукція жителю села Тоболи.
Варто зазначити, що цей чоловік уже був фігурантом подібних випадків та повідомлень. Машину з деревиною вилучено та доставлено на територію одного з лісництв підприємства.
Правоохоронці встановлюють походження лісопродукції та вивчають подробиці події.
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