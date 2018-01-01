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ПриватБанк запрошує лучан на роботу у кол-центр*

ПриватБанк запрошує лучан на роботу у кол-центр*
Лучанам пропонують цікаву роботу та гідну зарплату. Контактний центр ПриватБанку запрошує на посаду операторів.

Комунікабельних та ініціативних людей, які бажають кар’єрно зростати і професійно розвиватися, кличуть на роботу у ПриватБанк. Фінансова установа пропонує вакансію оператора контактного центру. Робота полягає у прийомі вхідних дзвінків та консультуванні щодо банківських продуктів та послуг. Цільовий дохід працівників становить 7600 гривень. Досвід роботи не обов’язковий.

Вимоги до кандидатів:

вік від 18 років;
неповна вища або вища освіта;
приємний голос, гарна дикція, грамотна мова;
володіння російською та українською мовами;
здатність швидко навчатися.

Контактний центр розташований за адресою м. Луцьк, пр-т Відродження, 1, каб. 505.

Резюме можна надсилати на e-mail [email protected]k.ua (у листі необхідно вказати назву вакансії), або ж заповнити заявку на сайті: hr.privatbank.ua.


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Теги: Приватбанк, реклама
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