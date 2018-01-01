ПриватБанк запрошує лучан на роботу у кол-центр*





Комунікабельних та ініціативних людей, які бажають кар’єрно зростати і професійно розвиватися, кличуть на роботу у ПриватБанк. Фінансова установа пропонує вакансію оператора контактного центру. Робота полягає у прийомі вхідних дзвінків та консультуванні щодо банківських продуктів та послуг. Цільовий дохід працівників становить 7600 гривень. Досвід роботи не обов’язковий.



Вимоги до кандидатів:



вік від 18 років;

неповна вища або вища освіта;

приємний голос, гарна дикція, грамотна мова;

володіння російською та українською мовами;

здатність швидко навчатися.



Контактний центр розташований за адресою м. Луцьк, пр-т Відродження, 1, каб. 505.



Резюме можна надсилати на e-mail





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