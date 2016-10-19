В Україні пообіцяли відмовитися від маршруток





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«Національна транспортна стратегія – це нове бачення для України, транспорт має стати драйвером її розвитку та соціальних перетворень. 30 травня 2018 року стратегію було схвалено урядом. Ми працювали над нею 2 роки. Вона передбачає побудову 10 автобанів, концесійних доріг, понад 100 комплексів вагового контролю, зменшення травматизму на дорогах на 90%, зміну маршруток на неолайнери, побудову 50 аеропортів, заміну усього парку залізничних вагонів та локомотивів, виведення українських портів у топ-100 кращих портів світу, збільшення поштових послуг на 70%. Це транспортний прорив», - зазначив міністр інфраструктури Володимир Омелян.



За словами міністра, стратегія Drive Ukraine 2030 – це перетворення України на розвинену, високотехнологічну та інноваційну країну завдяки розвитку сфери транспорту та інфраструктури, застосування новітніх технологій. «Drive Ukraine 2030 – це цифрова інфраструктура, безпека на транспорті, безпілотні автомобілі, транспортні коридори, єдина транспортна та інфраструктурна мережа з Європейським Союзом», - розповів Омелян.



Як наголосив віце-прем'єр-міністр України Володимир Кістіон, Україна отримала системний програмний документ, який визначає цілі і завдання для розвитку транспортної галузі та враховує інтеграцію з європейською транспортною системою.



Представники ЄС зазначили, що готові ділитися досвідом для підвищення рівня мобільності людей, втілення інновацій, мінімізації впливу транспорту на екологію, підвищення безпеки, створення потужної інженерно-технічної бази та диверсифікації ресурсів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство інфраструктури України спільно з проектом технічної допомоги AASISTS «Підтримка імплементації Угоди про асоціацію та Національної стратегії у секторі транспорту України» презентували Національну транспортну стратегію України до 2030 року – «Drive Ukraine».Про це повідомляє Укрінформ «Національна транспортна стратегія – це нове бачення для України, транспорт має стати драйвером її розвитку та соціальних перетворень. 30 травня 2018 року стратегію було схвалено урядом. Ми працювали над нею 2 роки. Вона передбачає побудову 10 автобанів, концесійних доріг, понад 100 комплексів вагового контролю, зменшення травматизму на дорогах на 90%, зміну маршруток на неолайнери, побудову 50 аеропортів, заміну усього парку залізничних вагонів та локомотивів, виведення українських портів у топ-100 кращих портів світу, збільшення поштових послуг на 70%. Це транспортний прорив», - зазначив міністр інфраструктуриЗа словами міністра, стратегія Drive Ukraine 2030 – це перетворення України на розвинену, високотехнологічну та інноваційну країну завдяки розвитку сфери транспорту та інфраструктури, застосування новітніх технологій. «Drive Ukraine 2030 – це цифрова інфраструктура, безпека на транспорті, безпілотні автомобілі, транспортні коридори, єдина транспортна та інфраструктурна мережа з Європейським Союзом», - розповів Омелян.Як наголосив віце-прем'єр-міністр України, Україна отримала системний програмний документ, який визначає цілі і завдання для розвитку транспортної галузі та враховує інтеграцію з європейською транспортною системою.Представники ЄС зазначили, що готові ділитися досвідом для підвищення рівня мобільності людей, втілення інновацій, мінімізації впливу транспорту на екологію, підвищення безпеки, створення потужної інженерно-технічної бази та диверсифікації ресурсів.

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