Показали, яким буде новий житловий квартал поблизу Луцька*
Сьогодні, 10:21
Директор будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський опублікував у Facebook візуалізації нового проекту, який зводитимуть в селі Струмівка.
Про це пише видання «Перший».
«2 липня ми презентуємо наш «Новий Струмочок»! Це одна з візуалізацій. Сподіваємось, що всім Вам сподобається», – прокоментував світлину бізнесмен.
Раніше Андрій Разумовський вже анонсував новий житловий комплекс.
«Уже працюємо над стартом нового проекту. Це буде новий житловий квартал, поряд зі «Струмочком» у селі Струмівка. По-суті це буде друга черга «Струмочка», але масштабніша. Це перший житловий комплекс, який включатиме в себе різні види житла – і окремі будинки, і таунхауси, і багатоквартирні будинки», – повідомив забудовник.
Будівлі займатимуть ділянку площею 7,5 га. Там буде близько десяти приватних будинків, поряд понад 150 таунхаусів і кілька багатоквартирних будинків на три-чотири поверхи. А ще буде комерційна зона для магазинів, кафе, побутових послуг.
У центрі облаштують розважальну зону, яка складатиметься із дитячого та спортивного майданчиків, зони для прогулянок, місця для кросфіту, баскетболу, футболу.
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Про це пише видання «Перший».
«2 липня ми презентуємо наш «Новий Струмочок»! Це одна з візуалізацій. Сподіваємось, що всім Вам сподобається», – прокоментував світлину бізнесмен.
Раніше Андрій Разумовський вже анонсував новий житловий комплекс.
«Уже працюємо над стартом нового проекту. Це буде новий житловий квартал, поряд зі «Струмочком» у селі Струмівка. По-суті це буде друга черга «Струмочка», але масштабніша. Це перший житловий комплекс, який включатиме в себе різні види житла – і окремі будинки, і таунхауси, і багатоквартирні будинки», – повідомив забудовник.
Будівлі займатимуть ділянку площею 7,5 га. Там буде близько десяти приватних будинків, поряд понад 150 таунхаусів і кілька багатоквартирних будинків на три-чотири поверхи. А ще буде комерційна зона для магазинів, кафе, побутових послуг.
У центрі облаштують розважальну зону, яка складатиметься із дитячого та спортивного майданчиків, зони для прогулянок, місця для кросфіту, баскетболу, футболу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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