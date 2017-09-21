Показали, яким буде новий житловий квартал поблизу Луцька*

Андрій Разумовський опублікував у Facebook візуалізації нового проекту, який зводитимуть в селі Струмівка.



Про це пише видання



«2 липня ми презентуємо наш «Новий Струмочок»! Це одна з візуалізацій. Сподіваємось, що всім Вам сподобається», – прокоментував світлину бізнесмен.



Раніше Андрій Разумовський вже анонсував новий житловий комплекс.



«Уже працюємо над стартом нового проекту. Це буде новий житловий квартал, поряд зі «Струмочком» у селі Струмівка. По-суті це буде друга черга «Струмочка», але масштабніша. Це перший житловий комплекс, який включатиме в себе різні види житла – і окремі будинки, і таунхауси, і багатоквартирні будинки», – повідомив забудовник.



Будівлі займатимуть ділянку площею 7,5 га. Там буде близько десяти приватних будинків, поряд понад 150 таунхаусів і кілька багатоквартирних будинків на три-чотири поверхи. А ще буде комерційна зона для магазинів, кафе, побутових послуг.



У центрі облаштують розважальну зону, яка складатиметься із дитячого та спортивного майданчиків, зони для прогулянок, місця для кросфіту, баскетболу, футболу.

Візуалізація нового житлового комплексу

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Директор будівельної компанії «Інвестор»опублікував у Facebook візуалізації нового проекту, який зводитимуть в селі Струмівка.Про це пише видання «Перший» «2 липня ми презентуємо наш «Новий Струмочок»! Це одна з візуалізацій. Сподіваємось, що всім Вам сподобається», – прокоментував світлину бізнесмен.Раніше Андрій Разумовський вже анонсував новий житловий комплекс.«Уже працюємо над стартом нового проекту. Це буде новий житловий квартал, поряд зі «Струмочком» у селі Струмівка. По-суті це буде друга черга «Струмочка», але масштабніша. Це перший житловий комплекс, який включатиме в себе різні види житла – і окремі будинки, і таунхауси, і багатоквартирні будинки», – повідомив забудовник.Будівлі займатимуть ділянку площею 7,5 га. Там буде близько десяти приватних будинків, поряд понад 150 таунхаусів і кілька багатоквартирних будинків на три-чотири поверхи. А ще буде комерційна зона для магазинів, кафе, побутових послуг.У центрі облаштують розважальну зону, яка складатиметься із дитячого та спортивного майданчиків, зони для прогулянок, місця для кросфіту, баскетболу, футболу.

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