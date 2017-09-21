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Показали, яким буде новий житловий квартал поблизу Луцька*

Показали, яким буде новий житловий квартал поблизу Луцька*
Директор будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський опублікував у Facebook візуалізації нового проекту, який зводитимуть в селі Струмівка.

Про це пише видання «Перший».

«2 липня ми презентуємо наш «Новий Струмочок»! Це одна з візуалізацій. Сподіваємось, що всім Вам сподобається», – прокоментував світлину бізнесмен.

Раніше Андрій Разумовський вже анонсував новий житловий комплекс.

«Уже працюємо над стартом нового проекту. Це буде новий житловий квартал, поряд зі «Струмочком» у селі Струмівка. По-суті це буде друга черга «Струмочка», але масштабніша. Це перший житловий комплекс, який включатиме в себе різні види житла – і окремі будинки, і таунхауси, і багатоквартирні будинки», – повідомив забудовник.

Будівлі займатимуть ділянку площею 7,5 га. Там буде близько десяти приватних будинків, поряд понад 150 таунхаусів і кілька багатоквартирних будинків на три-чотири поверхи. А ще буде комерційна зона для магазинів, кафе, побутових послуг.

У центрі облаштують розважальну зону, яка складатиметься із дитячого та спортивного майданчиків, зони для прогулянок, місця для кросфіту, баскетболу, футболу.
Візуалізація нового житлового комплексу
Візуалізація нового житлового комплексу

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Теги: Інвестор, житло, будівництво, Андрій Разумовський
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