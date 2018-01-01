Грози та шквали: синоптики попереджають про негоду
Сьогодні, 16:25
В Україні у суботу, 23 червня, різко похолодає і пройдуть сильні дощі, місцями грози, шквали і град.
Про це на своїй сторінці в Facebook написала синоптик Наталія Діденко.
За її словами, температури повітря знизиться до +14 +23 градусів, на Лівобережжі до +19+26, на Сході ще побуде спека до +28 +33 градусів.
У неділю дощі пройдуть на Заході України та на Луганщині, а на решті території буде мінлива хмарність.
До слова, потепління відновиться з понеділка.
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Про це на своїй сторінці в Facebook написала синоптик Наталія Діденко.
За її словами, температури повітря знизиться до +14 +23 градусів, на Лівобережжі до +19+26, на Сході ще побуде спека до +28 +33 градусів.
У неділю дощі пройдуть на Заході України та на Луганщині, а на решті території буде мінлива хмарність.
До слова, потепління відновиться з понеділка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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