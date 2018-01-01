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Грози та шквали: синоптики попереджають про негоду

Грози та шквали: синоптики попереджають про негоду
В Україні у суботу, 23 червня, різко похолодає і пройдуть сильні дощі, місцями грози, шквали і град.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала синоптик Наталія Діденко.

За її словами, температури повітря знизиться до +14 +23 градусів, на Лівобережжі до +19+26, на Сході ще побуде спека до +28 +33 градусів.

У неділю дощі пройдуть на Заході України та на Луганщині, а на решті території буде мінлива хмарність.

До слова, потепління відновиться з понеділка.

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Теги: погода, прогноз, синоптики, похолодання, дощі
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