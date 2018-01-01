Грози та шквали: синоптики попереджають про негоду

В Україні у суботу, 23 червня, різко похолодає і пройдуть сильні дощі, місцями грози, шквали і град.Про це на своїй сторінці в Facebook написала синоптикЗа її словами, температури повітря знизиться до +14 +23 градусів, на Лівобережжі до +19+26, на Сході ще побуде спека до +28 +33 градусів.У неділю дощі пройдуть на Заході України та на Луганщині, а на решті території буде мінлива хмарність.До слова, потепління відновиться з понеділка.