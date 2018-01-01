ПриватБанк став фінансовим гарантом зі сплати митних платежів*
Сьогодні, 01:53
Державна фіскальна служба надала АТ КБ «ПриватБанк» статус гаранта, що має право надавати органам доходів і зборів фінансові гарантії забезпечення сплати митних платежів.
«Фінансова гарантія, що надається у вигляді документа, є безвідкличним зобов’язанням гаранта, внесеного до відповідного реєстру, виплатити на вимогу органу доходів і зборів кошти в межах певної суми в разі невиконання забезпечених цією гарантією зобов’язань зі сплати митних платежів», – повідомляється на веб-сайті ДФС.
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«Фінансова гарантія, що надається у вигляді документа, є безвідкличним зобов’язанням гаранта, внесеного до відповідного реєстру, виплатити на вимогу органу доходів і зборів кошти в межах певної суми в разі невиконання забезпечених цією гарантією зобов’язань зі сплати митних платежів», – повідомляється на веб-сайті ДФС.
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