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ПриватБанк став фінансовим гарантом зі сплати митних платежів*

ПриватБанк став фінансовим гарантом зі сплати митних платежів*
Державна фіскальна служба надала АТ КБ «ПриватБанк» статус гаранта, що має право надавати органам доходів і зборів фінансові гарантії забезпечення сплати митних платежів.

«Фінансова гарантія, що надається у вигляді документа, є безвідкличним зобов’язанням гаранта, внесеного до відповідного реєстру, виплатити на вимогу органу доходів і зборів кошти в межах певної суми в разі невиконання забезпечених цією гарантією зобов’язань зі сплати митних платежів», – повідомляється на веб-сайті ДФС.


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Теги: Приватбанк, реклама
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