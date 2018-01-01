ПриватБанк став фінансовим гарантом зі сплати митних платежів*





«Фінансова гарантія, що надається у вигляді документа, є безвідкличним зобов’язанням гаранта, внесеного до відповідного реєстру, виплатити на вимогу органу доходів і зборів кошти в межах певної суми в разі невиконання забезпечених цією гарантією зобов’язань зі сплати митних платежів», – повідомляється на веб-сайті ДФС.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Державна фіскальна служба надала АТ КБ «ПриватБанк» статус гаранта, що має право надавати органам доходів і зборів фінансові гарантії забезпечення сплати митних платежів.«Фінансова гарантія, що надається у вигляді документа, є безвідкличним зобов’язанням гаранта, внесеного до відповідного реєстру, виплатити на вимогу органу доходів і зборів кошти в межах певної суми в разі невиконання забезпечених цією гарантією зобов’язань зі сплати митних платежів», – повідомляється на веб-сайті ДФС.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію