24 червня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначає день народження керівник обласного Центру зайнятості(на фото).Також особисте свято цього дня має голова правління ГО «Асоціація регіонального розвитку», колишній заступник луцького міського головита атовець, юристІменинники цього дня - тих, хто носить ім'я Марія та Єфрем.Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, злагоди у житті і достатку.24 червня 1905 року відбулася у Луцьку урочиста церемонія закладення наріжного каменя у фундамент майбутньої лютеранської кірхи, запроектованої архітектором Християном Бойтельспахером у неоготичному стилі.У цей день 2000 року відкрився Волинський регіональний музей українського війська та військової техніки у Луцьку.