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Що станеться, якщо Луцьк ігноруватиме проблему підтоплення. ВІДЕО

Що станеться, якщо Луцьк ігноруватиме проблему підтоплення. ВІДЕО
Питання каналізації та поводження зі сміттям мають бути пріоритетними для Луцька, адже можуть призвести до дуже поганих наслідків.

Таку думку 22 червня під час суспільно-політичного ток-шоу "Протилежний погляд LIVE" висловив колишній заступник міського голови Сергій Григоренко, пише Конкурент.

"Проблеми сміття та каналізації потрібно поставити у пріоритет. Бо місто або затопить, або засмердиться. Або засмердить і затопить разом", - зазначив Сергій Григоренко.

Ведуча ток-шоу Галина Падалко згадала, як під час інтерв'ю депутат міської ради Андрій Покровський зауважив, що передусім в місті треба ремонтувати те, що під землею.

Частково погодився із тезами директор департаменту житлово-комунального господарства Юрій Крась, який представляв виконавчу владу Луцька.

"Я підтримую, але мені як керівнику департаменту доводиться вирішувати кілька проблем одночасно. Хочеться кашу з топора зварити. І те, і те треба. Коли починається весна, то всі, вибачте, матюкають за ями на дорогах. А на ті дороги всього п'ятнадцять мільйонів, і треба покрити всі дороги. Розуміючи, що потрібно робити каналізацію, я перше починаю робити дороги, бо є вимоги дорожників. Якщо ямковість перевищує п'ятнадцять сантиметрів, то штрафують директора департаменту чи працівників. Але ми всі розуміємо, що якщо робити двір і міняти всі мережі, то ми за рік зробимо три двори. Всі це розуміли колись і зараз", - зазначив Юрій Крась.


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Теги: Протилежний Погляд LIVE, ефір, Сергій Григоренко, Юрій Крась
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