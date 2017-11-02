Що станеться, якщо Луцьк ігноруватиме проблему підтоплення. ВІДЕО





Таку думку 22 червня під час суспільно-політичного ток-шоу "Протилежний погляд LIVE" висловив колишній заступник міського голови Сергій Григоренко, пише



"Проблеми сміття та каналізації потрібно поставити у пріоритет. Бо місто або затопить, або засмердиться. Або засмердить і затопить разом", - зазначив Сергій Григоренко.



Ведуча ток-шоу Галина Падалко згадала, як під час інтерв'ю депутат міської ради Андрій Покровський зауважив, що передусім в місті треба ремонтувати те, що під землею.



Частково погодився із тезами директор департаменту житлово-комунального господарства Юрій Крась, який представляв виконавчу владу Луцька.



"Я підтримую, але мені як керівнику департаменту доводиться вирішувати кілька проблем одночасно. Хочеться кашу з топора зварити. І те, і те треба. Коли починається весна, то всі, вибачте, матюкають за ями на дорогах. А на ті дороги всього п'ятнадцять мільйонів, і треба покрити всі дороги. Розуміючи, що потрібно робити каналізацію, я перше починаю робити дороги, бо є вимоги дорожників. Якщо ямковість перевищує п'ятнадцять сантиметрів, то штрафують директора департаменту чи працівників. Але ми всі розуміємо, що якщо робити двір і міняти всі мережі, то ми за рік зробимо три двори. Всі це розуміли колись і зараз", - зазначив Юрій Крась.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Питання каналізації та поводження зі сміттям мають бути пріоритетними для Луцька, адже можуть призвести до дуже поганих наслідків.Таку думку 22 червня під час суспільно-політичного ток-шоу "Протилежний погляд LIVE" висловив колишній заступник міського головипише Конкурент. "Проблеми сміття та каналізації потрібно поставити у пріоритет. Бо місто або затопить, або засмердиться. Або засмердить і затопить разом", - зазначив Сергій Григоренко.Ведуча ток-шоузгадала, як під час інтерв'ю депутат міської радизауважив, що передусім в місті треба ремонтувати те, що під землею.Частково погодився із тезами директор департаменту житлово-комунального господарства, який представляв виконавчу владу Луцька."Я підтримую, але мені як керівнику департаменту доводиться вирішувати кілька проблем одночасно. Хочеться кашу з топора зварити. І те, і те треба. Коли починається весна, то всі, вибачте, матюкають за ями на дорогах. А на ті дороги всього п'ятнадцять мільйонів, і треба покрити всі дороги. Розуміючи, що потрібно робити каналізацію, я перше починаю робити дороги, бо є вимоги дорожників. Якщо ямковість перевищує п'ятнадцять сантиметрів, то штрафують директора департаменту чи працівників. Але ми всі розуміємо, що якщо робити двір і міняти всі мережі, то ми за рік зробимо три двори. Всі це розуміли колись і зараз", - зазначив Юрій Крась.

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