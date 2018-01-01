У їдальні луцької школи на стінах «росте» грибок





Про це йшлося у понеділок, 25 червня, під час засідання комісії міськради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.



Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова розповіла, що їдальня навчального закладу потребує ремонту, адже там розповсюджується грибок.



Відтак, на роботи з бюджету розвитку планують спрямувати 150 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У їдальні гімназії №4 імені Модеста Левицького, що у Луцьку, на стінах – грибок.Про це йшлося у понеділок, 25 червня, під час засідання комісії міськради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.Директор департаменту фінансів та бюджетурозповіла, що їдальня навчального закладу потребує ремонту, адже там розповсюджується грибок.Відтак, на роботи з бюджету розвитку планують спрямувати 150 тисяч гривень.

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