У їдальні луцької школи на стінах «росте» грибок
Сьогодні, 12:36
У їдальні гімназії №4 імені Модеста Левицького, що у Луцьку, на стінах – грибок.
Про це йшлося у понеділок, 25 червня, під час засідання комісії міськради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова розповіла, що їдальня навчального закладу потребує ремонту, адже там розповсюджується грибок.
Відтак, на роботи з бюджету розвитку планують спрямувати 150 тисяч гривень.
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Про це йшлося у понеділок, 25 червня, під час засідання комісії міськради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова розповіла, що їдальня навчального закладу потребує ремонту, адже там розповсюджується грибок.
Відтак, на роботи з бюджету розвитку планують спрямувати 150 тисяч гривень.
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