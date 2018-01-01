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У центрі Луцька планують продати єдине вільне приміщення

У центрі Луцька планують продати єдине вільне приміщення
У Луцьку планують продати приміщення, де знаходяться книгарні «Освіта» і «Планета».

Про це йшлося у понеділок, 25 червня, під час засідання комісії міськради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Депутат Сергій Була зауважив, що загальна площа земельної ділянки близько 200 «квадратів».

«Це єдине вільне приміщення в центрі, тому його можна буде дорого продати», - наголосив він. Землю хочуть продати на аукціоні до кінця року.

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Теги: центр, Луцьк, земля, оренда
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