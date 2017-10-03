В смертельній аварії на трасі «Київ-Ковель» загинули двоє волинян





Інцидент трапився учора, 25 червня, близько 19-ї години, - інформує ГУНП у Рівненської області.



Поліцейські встановили, що 20-річний житель міста Сарни, керуючи легковим автомобілем Mercedes-Benz на іноземній реєстрації, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не врахував дорожньої обстановки, не надав переваги в русі та допустив зіткнення із маршрутним таксі сполученням «Київ-Ковель».



Від удару маршрутку відкинуло на смугу зустрічного руху, де відбулося лобове зіткнення із вантажівкою під керуванням 57-річного рівнянина.



Унаслідок ДТП троє осіб із мікроавтобуса Mercedes-Benz загинули на місці події: 51-річна жителька Полтавської області, 30-річний мешканець Київщини та водій маршрутки 62-річний житель Ковеля. Ще один водій мікроавтобуса, 36-річний житель Волинської області, від отриманих травм помер у Сарненській центральній районній лікарні.



Із травмами різного ступеня тяжкості до лікарні госпіталізували ще сімох пасажирів із Волинської, Київської, Кіровоградської областей, Харкова, Світловодська та Рівного, віком від 19-ти до 57 років, серед яких і водій вантажівки. Двоє із потерпілих, зі слів медиків, перебувають у тяжкому стані, ще одного після надання допомоги відпустили.



За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей, слідчим управлінням розпочато досудове розслідування за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України.



20-річного водія легковика поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу. Відповідно до медичного освідування молодик перебував у стані алкогольного сп’яніння.



Санкція інкримінованої йому статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від семи до дванадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» поблизу села Орлівка Сарненського району сталася смертельна аварія . В результаті загинули 4 людей, серед них - двоє волинян.Інцидент трапився учора, 25 червня, близько 19-ї години, - інформує ГУНП у Рівненської області.Поліцейські встановили, що 20-річний житель міста Сарни, керуючи легковим автомобілем Mercedes-Benz на іноземній реєстрації, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не врахував дорожньої обстановки, не надав переваги в русі та допустив зіткнення із маршрутним таксі сполученням «Київ-Ковель».Від удару маршрутку відкинуло на смугу зустрічного руху, де відбулося лобове зіткнення із вантажівкою під керуванням 57-річного рівнянина.Унаслідок ДТП троє осіб із мікроавтобуса Mercedes-Benz загинули на місці події: 51-річна жителька Полтавської області, 30-річний мешканець Київщини та водій маршрутки 62-річний житель Ковеля. Ще один водій мікроавтобуса, 36-річний житель Волинської області, від отриманих травм помер у Сарненській центральній районній лікарні.Із травмами різного ступеня тяжкості до лікарні госпіталізували ще сімох пасажирів із Волинської, Київської, Кіровоградської областей, Харкова, Світловодська та Рівного, віком від 19-ти до 57 років, серед яких і водій вантажівки. Двоє із потерпілих, зі слів медиків, перебувають у тяжкому стані, ще одного після надання допомоги відпустили.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей, слідчим управлінням розпочато досудове розслідування за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України.20-річного водія легковика поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу. Відповідно до медичного освідування молодик перебував у стані алкогольного сп’яніння.Санкція інкримінованої йому статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від семи до дванадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію