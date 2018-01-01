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У «Промені» - знижки на попкорн*

У «Промені» - знижки на попкорн*
Кінотеатр Multiplex, що у РЦ «Промінь» запустив акцію -50% на попкорн.

Акція діятиме щовівторка при купівлі 2-х квитків в кіно.

Також у кінотеатрі діє акція "Супер середа".

Щосереди кіно до 18:00 всього за 35 гривень, а після 18:00 по 50 гривень. Акція діє для всіх.

У «Промені» - знижки на попкорн*
У «Промені» - знижки на попкорн*

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Теги: Промінь, кіно, акція
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