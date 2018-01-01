У «Промені» - знижки на попкорн*
Сьогодні, 12:40
Кінотеатр Multiplex, що у РЦ «Промінь» запустив акцію -50% на попкорн.
Акція діятиме щовівторка при купівлі 2-х квитків в кіно.
Також у кінотеатрі діє акція "Супер середа".
Щосереди кіно до 18:00 всього за 35 гривень, а після 18:00 по 50 гривень. Акція діє для всіх.
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Акція діятиме щовівторка при купівлі 2-х квитків в кіно.
Також у кінотеатрі діє акція "Супер середа".
Щосереди кіно до 18:00 всього за 35 гривень, а після 18:00 по 50 гривень. Акція діє для всіх.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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