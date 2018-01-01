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Квіти у волоссі та легкі «хвилі»: зачіски луцьких випускниць. ФОТО

Квіти у волоссі та легкі «хвилі»: зачіски луцьких випускниць. ФОТО
У студентів Луцького педагогічного коледжу - випускний. Дівчата ретельно продумали образи та підготувалися до урочистостей. Не виняток - зачіски.

Цьогоріч випускниці надали перевагу елегантним пучкам, плетінням та кучерям.
Квіти у волоссі та легкі «хвилі»: зачіски луцьких випускниць. ФОТО
Квіти у волоссі та легкі «хвилі»: зачіски луцьких випускниць. ФОТО
Квіти у волоссі та легкі «хвилі»: зачіски луцьких випускниць. ФОТО

Не забули й про аксесуари у волоссі. Зачіски дівчата прикрасили живими квітами, намистинами і навіть діадемами.
Квіти у волоссі та легкі «хвилі»: зачіски луцьких випускниць. ФОТО
Квіти у волоссі та легкі «хвилі»: зачіски луцьких випускниць. ФОТО
Квіти у волоссі та легкі «хвилі»: зачіски луцьких випускниць. ФОТО
Квіти у волоссі та легкі «хвилі»: зачіски луцьких випускниць. ФОТО
Квіти у волоссі та легкі «хвилі»: зачіски луцьких випускниць. ФОТО
Квіти у волоссі та легкі «хвилі»: зачіски луцьких випускниць. ФОТО
Квіти у волоссі та легкі «хвилі»: зачіски луцьких випускниць. ФОТО
Квіти у волоссі та легкі «хвилі»: зачіски луцьких випускниць. ФОТО
Квіти у волоссі та легкі «хвилі»: зачіски луцьких випускниць. ФОТО
Квіти у волоссі та легкі «хвилі»: зачіски луцьких випускниць. ФОТО
Квіти у волоссі та легкі «хвилі»: зачіски луцьких випускниць. ФОТО
Квіти у волоссі та легкі «хвилі»: зачіски луцьких випускниць. ФОТО
Квіти у волоссі та легкі «хвилі»: зачіски луцьких випускниць. ФОТО
Квіти у волоссі та легкі «хвилі»: зачіски луцьких випускниць. ФОТО

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Теги: Луцький педагогічний коледж, випускни, зачіски
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