Квіти у волоссі та легкі «хвилі»: зачіски луцьких випускниць. ФОТО
Сьогодні, 18:23
У студентів Луцького педагогічного коледжу - випускний. Дівчата ретельно продумали образи та підготувалися до урочистостей. Не виняток - зачіски.
Цьогоріч випускниці надали перевагу елегантним пучкам, плетінням та кучерям.
Не забули й про аксесуари у волоссі. Зачіски дівчата прикрасили живими квітами, намистинами і навіть діадемами.
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Цьогоріч випускниці надали перевагу елегантним пучкам, плетінням та кучерям.
Не забули й про аксесуари у волоссі. Зачіски дівчата прикрасили живими квітами, намистинами і навіть діадемами.
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