Волинського суддю визнали таким, що відповідає займаній посаді

Андрій Грушицький за результатами співбесіди у межах кваліфікаційного оцінювання визнаний таким, що відповідає займаній посаді.



Про це повідомили у прес-центрі Апеляційного суду Волинської області.



Також у червні судді Апеляційного суду Волинської області Віталій Денісов та Світлана Федонюк визнані такими, що відповідають займаній посаді.



Вже 13 суддів Апеляційного суду пройшли усі етапи кваліфікаційного оцінювання та рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України визнані такими, що відповідають займаній посаді. Усього відправлення судочинства апеляційного суду забезпечують 18 суддів.



Довідково:



Кваліфікаційне оцінювання суддів проводиться відповідно до положень статтей 83 – 86 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».





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