Волинянин вкрав кросівки на Старому ринку
Сьогодні, 10:36
У Луцьку, на Центральному ринку, 28-річний житель Ківерець вкрав кросівки. Сума завданих збитків становить 680 гривень.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Інцидент трапився в другій половині дня.
Власниця товару звернулася з відповідною заявою до правоохоронців. В ході оперативно-розшукових заходів співробітники кримінальної поліції встановили, що крадіжку скоїв 28-річний житель райцентру Ківерці.
Вирішується питання щодо відкриття за фактом таємного викрадення чужого майна кримінального провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Інцидент трапився в другій половині дня.
Власниця товару звернулася з відповідною заявою до правоохоронців. В ході оперативно-розшукових заходів співробітники кримінальної поліції встановили, що крадіжку скоїв 28-річний житель райцентру Ківерці.
Вирішується питання щодо відкриття за фактом таємного викрадення чужого майна кримінального провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України.
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