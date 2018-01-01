Волинянин вкрав кросівки на Старому ринку





Про це повідомили у



Інцидент трапився в другій половині дня.



Власниця товару звернулася з відповідною заявою до правоохоронців. В ході оперативно-розшукових заходів співробітники кримінальної поліції встановили, що крадіжку скоїв 28-річний житель райцентру Ківерці.



Вирішується питання щодо відкриття за фактом таємного викрадення чужого майна кримінального провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України.

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