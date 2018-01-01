вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин вкрав кросівки на Старому ринку

Волинянин вкрав кросівки на Старому ринку
У Луцьку, на Центральному ринку, 28-річний житель Ківерець вкрав кросівки. Сума завданих збитків становить 680 гривень.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Інцидент трапився в другій половині дня.

Власниця товару звернулася з відповідною заявою до правоохоронців. В ході оперативно-розшукових заходів співробітники кримінальної поліції встановили, що крадіжку скоїв 28-річний житель райцентру Ківерці.

Вирішується питання щодо відкриття за фактом таємного викрадення чужого майна кримінального провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: крадіжка, Луцьк, злочин, поліція, ринок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Машині півстоліття, а мені ще більше, – поляк-переможець змагань з дрег-рейсингу у Луцьку
Від і до: скільки у Луцьку коштують кавуни і дині
Відпустка на морі: ТОП-3 місць, де вигідно відпочити волинянам
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Рачкова і Кицю поки не виключатимуть з виконкому
Сьогодні, 10:50
Депутат просить не продавати луцьку «Освіту» «по-тихому»
Сьогодні, 10:48
Волинянин вкрав кросівки на Старому ринку
Сьогодні, 10:36
У Луцьку планують дати грошей для облаштування причалів на Стиру
Сьогодні, 10:31
Розстріл сім'ї у Харкові: вбитий чоловік захоплювався езотерикою
Сьогодні, 10:29
Схожі новини
Лучанин вкрав золотий ланцюжок та сховав його у черевику. ФОТО Лучанин вкрав золотий ланцюжок та сховав його у черевику. ФОТО
16 травень, 16:40
У Луцьку вночі обікрали чоловіка, грабіжника затримали У Луцьку вночі обікрали чоловіка, грабіжника затримали
02 травень, 13:13
Поліцейські розшукують лучанина-крадія. ФОТО Поліцейські розшукують лучанина-крадія. ФОТО
14 квітень, 09:44
На Волині розшукують крадійку, яка ховається від суду. ФОТО На Волині розшукують крадійку, яка ховається від суду. ФОТО
26 червень, 10:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Серед літа схід Канади засипало снігом. ФОТО
Сьогодні, 11:42
 0
Луцькому підприємцеві не продовжили оренду землі під одним із ринків
Сьогодні, 11:23
 0
На Волині поліція розшукує шахрая. ФОТО
Сьогодні, 11:11
 0
У Луцьку перебуватимуть військові з Миколаєва. ФОТО
Сьогодні, 11:10
 0
У Луцьку посеред білого дня пограбували жінку
Сьогодні, 11:06
 0
Медіа
відео
1/8