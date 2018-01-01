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Депутат просить не продавати луцьку «Освіту» «по-тихому»

Депутат просить не продавати луцьку «Освіту» «по-тихому»
Працівники книгарні «Освіта» та її директор ошелешені інформацією про те, що приміщення планують продати.

Про це 27 червня під час сесії Луцькради повідомив депутат Павло Данильчук.

Обранець громади розповів, що на бюджетній комісії озвучили інформацію, що «Освіту» планують виставити на аукціон та продати. Така інформація, за його словами, обурила працівників, тож він просив зняти це питання із розгляду.

Він нагадав, що це найстаріша у місті книгарня, яка незабаром відзначатиме 60-ти річчя і її знає чимало лучан.

«Це такий сюрприз я розумію влада готує до ювілею книгарні», -мовив Данильчук. Він наголосив, що треба спочатку провести зустріч із представниками обласної ради, представниками книгарні тощо, аби вони не дізнавалися про таку серйозну інформацію зі ЗМІ. Тому він прохав секретаря Луцькради Григорій Пустовіта взяти ситуацію під особистий контроль.

«Це ненормальне ставлення до працівників, які стільки років продають українську книгу», - наголосив Данильчук. Однак із залу йому вигукнули, що нині питання немає в порядку денного.

Нагадаємо про те, що «Освіту» можуть виставити на аукціон, озвучив депутат Ігор Поліщук, коли йшлося про кошти для поповнення міської програми для купівлі житла атовцям.


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Теги: книгарня, продаж, Освіта, Павло Данильчук
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